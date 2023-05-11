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【電器安全】港女淘寶手提風扇中伏　一開機扇葉全碎碎片直噴面險毀容

食用安全 11:00 2023/05/11

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港女淘寶手提風扇中伏！一開機扇葉全碎，碎片直噴面險毀容。

天氣悶熱，輕便的手提風扇仔就最適合帶出街用，但購買時最好做足品質把關。日前，一名女網民分享自己經淘寶購入一部手提風扇，但使用時竟發生驚人意外，險些令她毀容。

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【TOPick診症室】經血透視5種疾病警號　中醫分享3款飲食可緩解經痛

女網民在Facebook群組「淘寶開心share」發文，表示自己日前從淘寶購入1部黑色的充電式手提風扇。手提風扇具三檔風力、五葉設計，還標榜「旋渦風扇，安全耐用」的口號，售價￥169（約港幣$190）。結果，風扇在某次使用時突然扇葉全碎，碎片更直噴事主面部，令她驚呼「好得人驚」、「差d毁容」。

事後，女網民向淘寶客服反映問題，但對方卻堅持「先退貨再退款」，讓本身愛用該品牌風扇的事主無奈稱「對呢間公司信心全失」。

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網民：用電的不要淘

女網民的遭遇迅速引起網民關注。由於涉事風扇品牌在港常見，有不少人認得且覺得好用，紛紛感嘆「真係無諗過會咁」；甚至有人在深水埗買了與事主同型號風扇，引來事主親身回應「真係小心，聽到有聲即刻停」。另外，也有網民質疑事主使用方式不當，或許是將風檔開到最大或有異物卡到才導致意外，但事主均予以否認。

然而，大部分網民勸諭，此類家電產品最好不要經淘寶購買，避免因參差品質引起嚴重意外。

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同場加映：日雜評比7款夏日必備掛​頸風扇

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責任編輯：羅嘉欣

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