【尊子漫畫】尊子漫畫下周日起停刊　尊子：停刊是今天「香港故事」一部份

▲ 尊子漫畫。

由《明報》連載的「尊子漫畫」和「世紀版乜議員漫畫」將於下周日（14日）起停刊。《明報》編輯部在今日（11日）報章A14「Emily 版」以編按形式公布消息，並感謝尊子40年來與《明報》一起見證時代的變遷。

筆名「尊子」的漫畫家黃紀鈞昨日（10日）向《法新社》表示，因最新一篇諷刺漫畫遭政府批評，故漫畫將於下周日停刊。有關內容涉及政府委任地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員原則：

我同意呀，學歷不同於做嘢能力𠺝，香港高分低能嘅人好多𠺝

會考中英數唔合格、膽固醇過高、癡肥、有心臟病、矮細、色盲大近視都冇問題𠺝

只要長官認為合適，都可委任佢哋做防火滅罪委員會，由佢哋把關篩選區議員，市民都很放心𠺝

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有關漫畫受到民政及青年事務局嚴厲批評，指內容無視事實，混淆視聽，並帶有歧視成份，侮辱膽固醇過高、患心臟病、色盲等人士，暗示他們無能力貢獻社會，有違傳媒道德。翻查資料，自去年10月起，至少6個政府部門先後點名批評《尊子漫畫》，其他部門包括警務處、勞工及福利局、文化體育及旅遊局、政務司司長辦公室和保安局。

尊子回覆港台查詢停刊決定時表示，細節《明報》才充分掌握，他不便代言，形容停刊的決定也是今天「香港故事」的一部分。談及個人感受，他表示「縱是崎嶇，總有前路的。」

尊子（原名黃紀鈞）為香港漫畫家，以時事政治諷刺漫畫聞名，作品多見於《明報》、《蘋果日報》及《壹週刊》，其漫畫自1983年起已在《明報》刊登。

▲ 由《明報》連載的「尊子漫畫」和「世紀版乜議員漫畫」將於下周日（14日）起停刊。

TOPick就事件向《明報》編輯部追問最新情況，惟對方未有補充。

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記者：黃穎津