【離婚內幕】徐熙媛為汪小菲流產不只一次　大S發聲明親證已為婚姻盡最大努力

▲ 大S加油！

台灣女星徐熙媛（大S）與汪小菲年底離婚，至今有關二人的負面新聞不絕！

近日爆出，汪小菲聲稱大S和具俊曄出軌的2018年，當年5月大S第三胎流產，身體還沒完全康復，就和汪小菲一起去錄製《幸福三重奏》，即傳出大S流產不只一次。

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流產不只一次

據知在2011年大S與汪小菲舉辦婚禮當日，大S才流產不久，但為了婚宴順利舉行，惟有頂硬上撐完整場婚禮。

對此，大S在社交平台發聲明證在婚禮前流產，所以當時沒有接受媒體訪問：「徐熙媛女士確實於2011年3月18日因腹中胎兒死亡必須經由手術終止妊娠，以致4天後(2011年3月22日)的三亞婚禮，無法出面接受媒體採訪，實因失去孩子的痛苦，身心受到嚴重煎熬，力不從心，還請當年飛往三亞參與婚禮的媒體好友們見諒。」

▲ 二人2011年結婚。

手術後依然參與拍攝工作

聲明亦針對大S被爆出做了流產手術後參與《幸福三重奏》拍攝：「2018年4月2日徐熙媛女士於婦產科回診發現腹中胚胎萎縮，並於同年4月20日進行流產手術，而前一天4月19日騰訊視頻之節目幸福三重奏製作單位前來台北拍攝前採，4月27日飛往北京錄製第一期拍攝內容，所以社會大眾在節目播出視頻中看到徐熙媛女士身心狀態不佳，實因剛流產7天就去工作，已盡最大的努力配合節目拍攝。但內心的傷痛，筆墨難以形容。」

已為婚姻盡最大努力

最後大S在聲明中也對離婚後造成的紛擾，頻頻佔用到資源回應而感抱歉，盼早日平息紛爭：「我們或許做的還不完美，但真的很努力了。」

其實正如大S聲明中的「真的很努力了」所言，她為了懷孕改去吃素的習慣，直到婚後3年女兒出世的時候，大S亦因嚴重宮縮、對止痛藥過敏問題，出現短暫缺氧、昏迷的癲癇症狀。

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謹就今日鏡週刊關於徐熙媛女士相關報導，代徐熙媛女士聲明如後：



關於媒體報導中所指「早在汪小菲先生與徐熙媛女士兩人登記結婚四個月後在海南三亞辦千萬婚禮時，大S其實才剛流產不久」一事，徐熙媛女士確實於2011年3月18日因腹中胎兒死亡必須經由手術終止妊娠，以致4天後(2011年3月22日)的三亞婚禮，無法出面接受媒體採訪，實因失去孩子的痛苦，身心受到嚴重煎熬，力不從心，還請當年飛往三亞參與婚禮的媒體好友們見諒。



2018年4月2日徐熙媛女士於婦產科回診發現腹中胚胎萎縮，並於同年4月20日進行流產手術，而前一天4月19日騰訊視頻之節目幸福三重奏製作單位前來台北拍攝前採，4月27日飛往北京錄製第一期拍攝內容，所以社會大眾在節目播出視頻中看到徐熙媛女士身心狀態不佳，實因剛流產7天就去工作，已盡最大的努力配合節目拍攝，但內心的傷痛，筆墨難以形容。



適逢母親節前夕，媒體提及過往流產的報導，徐熙媛女士有深刻的哀痛，相信與她相同經歷流產創傷的女性朋友，在母親節日必然再次重現創傷的生命歷程，其中的自責、思念、悲傷及痛苦，在骨血中四處流竄而難以喘息。擔心報導引發相同經驗的女性朋友創傷反應，因此特別透過文字表達互相鼓勵與支持。



這段期間，因離婚事件，浪費了非常多的社會資源，也帶給社會很多的負能量，深感抱歉；因此無論被網爆、霸凌，徐熙媛女士沒有逐一澄清，是因希望事情可以儘快平息，回歸平靜。原以為合法結束雙方婚姻便可以告一段落，沒想到直至今日依舊紛紛擾擾，佔用各大媒體資源，絕非徐熙媛女士所願。



徐熙媛女士現在的生活很簡單，也很享受目前恬淡踏實的幸福，一切該走法律程序的部分也都交由律師事務所處理，今日週刊報導的出處來源並非來自大Ｓ工作室，發此聲明只是不希望大家以訛傳訛，以正視聽外，更希望所有的母親，尤其經歷喪子之痛的母親，母親節快樂。



我們或許做的還不完美，但真的很努力了。



徐熙媛

賴芳玉律師

2023.5.10

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