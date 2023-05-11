【兄弟情深】哥哥癌逝前遺願打爆機　弟弟數年後助圓夢：替你走完全程

▲ 弟弟終於幫哥哥打爆機了！

男人的浪漫除咗豆腐火腩飯，仲有就係打機！台灣一對兄弟從小就一起打機長大，是兒時的好玩伴，不幸的是哥哥早年因為癌病離世，在他離世前沒有力氣出去走走只能躺在床上，所以就想在打機世界中冒險，可惜在未打爆機前，哥哥已經撒手人寰，遺言是希望弟弟幫忙打爆機替他走完全程。這幾年弟弟一直不願意打「大佬」，是因為害怕會斷了跟哥哥的聯繫，但隨著有新的遊戲資料片發售，弟弟只好硬著頭皮打「大佬」，爆機後弟弟直言「滿臉都是淚」，而弟弟與亡兄之間的故事感動逾7萬名網民，甚至感動任天堂台灣代理的行政總裁及員工。

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弟弟在個人facebook發文表示自己終於兌現諾言：「破完薩爾達後，想跟大家炫耀一下我有個很棒的哥哥，他叫李崇碩，他幾年前因為癌症離開這個世界了，過了這麼多年，今天終於兌現諾言，完成答應你的事情，替你把薩爾達破完了。」

「當時知道你只能走安寧療程的時候，你告訴我死前想玩的最後一款遊戲，是『薩爾達』，當天我馬上就去新光三越買了主機跟薩爾達，送去醫院看著你玩了半個晚上的新手任務，真心覺得這個遊戲好棒好有趣，你說自己已經沒有力氣出去外面的世界看看了，所以你想在這個大世界裡面冒險，如果真的沒辦法破完，希望我替你走完全程，希望我替你把遊戲玩完，我答應了，你也真的沒破完就離開了。」

一原因哥哥離開數年後才打爆機

你離開後的這幾年內，我有無數次站在魔王城的門口發呆，猶豫了老半天都沒有進去，我心裡總覺得把遊戲破關了，我跟你之間的聯繫就沒了，因為王國之淚要發售了，今天也硬著頭皮破完了，打完王的瞬間不知道為什麼滿臉都是淚，破完的瞬間我們倆兄弟在醫院玩switch的回憶，直接湧出來。

告訴大家有個超棒的哥哥

我以前很害怕讓大家知道我哥哥過世的事情，因為總有人用癌症這件事情來傷害我，又或者拿我老哥的死開玩笑，現在我不怕了，我想讓大家知道我有一個超棒的哥哥，會買遊戲給我，會買電腦給我，會買顯卡給我，每次steam送禮總都只附上一句話「NO GAME NO LIFE 」，崇碩就是如此拉風的男人，謝謝你讓我知道遊戲的美好，謝謝你讓我知道薩爾達的美好，以後只要有出新作我都會繼續玩下去，謝謝你我最棒的哥哥崇碩。

弟弟寄語網友愛要及時

也告訴大家有愛要大聲說，也許你明天就見不到你最愛的人，好羨慕你們有哥哥弟弟一起玩遊戲騎車，看完這篇去跟抱抱自己的家人吧，不太需要大家回什麼安慰的話，我剛剛哭完了沒事了，人生總有這些狗屎屁蛋事情，但我們只能繼續走下去，我只是想炫耀我有個很拉風的哥哥，他是最棒的沒有人能超越的，也是我最愛的玩伴。

弟弟的發文感動了萬千網民，更感動了任天堂的台灣代理的行政總裁及員工，遂送上即將推出的《薩爾達傳說：王國之淚》給他。

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責任編輯︰陳麗薇