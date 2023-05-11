【顧融感謝週】與外傭一齊拍片表達感謝 12,000張海洋公園門票等你拎【附參加方法】

對於許多雙職父母來說，一個好外傭就是家庭的強大後盾。外傭離鄉別井來港工作，每日不辭勞苦為僱主照顧家庭，打理家中大小事務，讓很多媽媽能兼顧家庭和事業，這位同屋共住的「屋企人」值得所有香港人的一聲謝謝。

為響應「開心香港」活動，勞工處舉辦「顧融感謝週」，邀請外傭及僱主共同拍攝短片，鼓勵雙方互表感謝和讚賞，推廣尊重關顧、融洽共處的僱傭關係。為答謝參加家庭，勞工處會送出12,000張海洋公園入場門票，讓外傭及僱主同享共樂。



拍攝短片表達感謝 每個家庭可獲4張門票



「顧融感謝週」活動於2023年5月15日至28日舉行。現正在港工作的外傭及僱主只須共同拍攝一段20至30秒的短片，互相向對方表達感謝和讚賞，亦可分享彼此尊重關顧和融洽共處的心得。短片須錄有外傭及僱主或其家人的容貌。參加者須將短片上載至互聯網，例如雲端儲存、影片分享平台或社交媒體。短片毋須設定為公開，但須供勞工處內部瀏覽。

於活動期間，填妥及成功提交勞工處網上表格，並提供已上載短片的連結。每名外傭及每名僱主只可參加一次。

為答謝外傭及僱主參與活動，勞工處會向3,000個參加家庭送出合共12, 000張香港海洋公園入場門票。每個家庭可獲4張門票（外傭及僱主各兩張）。如參與家庭多於3,000個，主辦單位會以抽籤形式抽出其中3,000個獲得門票的家庭。

勞工處會於2023年7月9日前以電郵分別通知獲得門票的外傭和僱主，並發出門票二維碼。如未有在2023年7月9日前收到勞工處電郵通知者，即未能成功獲得門票，勞工處不會另行通知。

活動網頁：www.fdh.labour.gov.hk/thankfulweek

查詢：致電3582 8976或電郵thankfulweek-enquiry@labour.gov.hk

推廣生意的競賽牌照號碼：57020

（特約）