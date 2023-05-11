【捷運慘案】台中工地吊臂砸穿捷運女教授慘死　學生不捨：明天有老師的課

▲ 台中工地一條吊臂墮下砸穿捷運列車，52歲好老師當場斃命。（facebook圖片）

台中昨日（10日）中午時分發生致命工業意外，南屯區一處樓宇建築地盤發生吊臂倒塌，砸中一列行駛中的捷運，吊臂直接貫穿車廂，造成1死10傷，死者為52歲林姓女子。其後證實為靜宜大學法律學系助理教授林淑雅，不少學生得悉後深感震驚，紛紛在網上留言哀悼，大讚她是一位好老師，「明天還有老師的課」。

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綜合台媒報道，從附近工地頂樓的閉路電視拍下的片段所見，涉事的興富發工地31樓頂的吊臂，突然從空中墮下，吊臂先砸中同一樓宇其他樓層，最後砸中一列往南行駛中的捷運，列車須緊急煞停疏散乘客。

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事發後，救援人員於下午1時15分，發現捷運路軌旁有一名52歲女乘客，已沒有生命跡象，明顯死亡沒有送院。消防人員指，吊臂墮下砸穿列車，直接砸死女乘客再掉出車外，但詳細死亡原因仍有待驗屍釐清。而女死者身分被證實為靜宜大學法律系助理教授林淑雅，警方已通知其胞弟從嘉義北上認屍。

▲ 女死者被證實為靜宜大學法律系助理教授林淑雅。（網頁截圖）

學生留言哀悼︰很好的老師

有關消息被網民傳到網上討論區「Dcard」的靜宜大學版，學生紛紛留言表示難過，大讚女死者是一名好老師，「好難過，她是個很好的老師」、「竟然是林老師，天妒英才啊」、「之前常常會跟老師聊天，很溫暖的一個人，心情真的好糟糕」、「好難過不知道該說什麼，明天還有老師的課耶」。

而台中市都市發展局表示，經調查後，涉事為樓高34層的商住大廈地盤，疑似拆除高空吊塔過程中吊臂墮下，直插入行駛中的捷運車廂。市府已經依照違反工安勒令業者停工。

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責任編輯︰王明芳