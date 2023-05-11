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【明星豪宅】袁偉豪2500呎清水灣複式豪宅曝光　開放式廚房整Pizza巨型甜蜜壁畫搶鏡

娛樂 12:06 2023/05/11

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

袁偉豪與太太張寶兒的6600萬清水灣複式豪宅曝光。

TVB藝人袁偉豪於2020年11月與張寶兒結婚，二人婚後搬入清水灣豪宅「傲瀧」6600萬元複式單位作愛巢。近日，袁偉豪在家中拍片整pizza，令豪宅內部環境意外曝光，身後巨型婚照壁畫成為焦點，甜蜜搶鏡。

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複式豪宅曝光

向來熱愛沖咖啡及煮西餐的袁偉豪，日前在社交平台上載一段自家炮製pizza的影片。片中他全程落手落腳，由搓麵粉起已經親自出手，他透露焗pizza成為其近年甚大的興趣。

他指麵粉發酵的過程需要兩天，時間關係故早已準備好，並提醒pizza麵團需盡量壓出空氣，然後便可放上配料。雖然將pizza放上薄餅剷的步驟最考功夫，但令袁偉豪緊張是人手烤焗pizza的過程：「因為個火只係一邊，唔keep住轉有一邊會燒燶。呢個動作好似容易，其實我練咗好耐！」

袁偉豪目標開設屬於自己的麵包店、pizza店及咖啡店。（影片截圖）

他揚言希望將來能開設屬於自己的麵包店、pizza店及咖啡店。

袁偉豪化身整餅大師顯身手的片段，最令網民吸睛的地方絕對是豪宅的內部環境。開放式廚房空間感十足之餘，裝潢時尚，而且牆身更掛上一幅超巨型婚照壁畫搶盡焦點，拍片整pizza乘機晒恩愛，甜蜜度爆燈。兩夫婦熱愛攝影，不時拍拖出外影靚相，即使婚照也影過幾輯！

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【豪宅曝光】直擊袁偉豪張寶兒6千萬愛巢　2千呎4房大屋每月供款13萬起【有片】

7千萬置業

袁偉豪與張寶兒婚前以聯名形式斥資6,568.3萬元，購入清水灣豪宅盤傲瀧的一個花園複式單位作愛巢，4房單位實用面積2,205平方呎，連568平方呎私人花園，呎價29,788元，連全屋家俬裝修，單位享內園清幽池景。

據知，二人還以400萬購入兩個車位，連同新居樓價，即斥資近7千萬置業。

（Instagram圖片）

由於張寶兒父親家底豐厚，因此袁偉豪被封「億萬駙馬」，因為娶千金小姐被網民嘲諷，他不時為此與網民開火。他曾在電台訪問直言結婚初期頗介意稱號︰「多少都會介意，是否真的要這樣形容？在我來看，為何要用你們的標準去批判不關你事的人？大家又知否你們的評論會影響人家的人生與心理？」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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