【虐老疑雲】幫父親清大便驚見肛門藏異物　兒子從中拉出30cm尿片疑療養院虐老

▲ 幫父親清理大便，驚見肛門有綠色異物，男子從中拉出30cm尿片。

南韓發生一宗療養院護理人員虐老事件。近日，南韓一名男子於網上發文稱，父親近日住進療養院，但因病情惡化前往醫院檢查，發現父親出現嚴重脫水的情況。男子其後在幫父親清理大便時，發現其肛門内有綠色異物，遂用手拉出來，竟是一塊30厘米長的尿片。

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綜合韓媒報道，該名男子7日於網上以「護理人員在父親的肛門裡放了紙尿褲」為題發文，事主指兩周前，因患有柏金遜症的父親出現溝通困難、行動不便的情形，於是男子便帶父親住進一間療養院，但入院時並無嚴重健康問題。未料，男事主近日帶父親前往醫院做健康檢查，發現父親的病情迅速惡化，出現嚴重脫水、肺炎、腎功能下降，以及無法排便等情況，需要立即入急症室治療。

入院後，男子在清理父親的大便時發現異狀，「父親每次咳嗽，肛門都會張開，我看到中間有綠色的東西，於是用手指一拉，竟然是一塊30厘米長，包着糞便的尿片。」隨後，男子仔細查看父親其他地方，發現其大腿内側也有瘀青，以及疑似血管破裂的傷口。他表示，父親當時根本動彈不得，只能閉眼睜眼，若沒有及時發現，或大便持續不通，可能會導致腸壞死和腸破裂。

男事主還提到，「我想起了負責父親病房護理員的話，他曾抱怨一個人照顧6個人很辛苦。」他認為因糞便難以清理，所以懷疑護理員將紙尿片放入父親的肛門。目前，父親因高血鉀和腎臟受損正在接受輸血治療，他强調對於此次事件會進行報警，向警方申請調查，並對該護理員提告。

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責任編輯：羅嘉欣