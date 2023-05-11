【機票優惠】香港快運推48小時快閃優惠　香港飛日本福岡單程$398

▲ 香港飛日本福岡單程$398。

HK Express推出限時48小時優惠，香港飛日本福岡單程只需$398起，來回連稅$1,585起，優惠由即日起至5月12日。訂票即看：【下一頁】

航班時間：

去程：UO600 07:35-12:00、UO620 10:50-15:15、UO638 12:35-17:00、UO694 15:05-19:30

回程：UO601 12:55-15:30、UO621 16:25-19:00、UO639 18:00-20:35、UO695 20:20-22:55

行李寄艙費用：20kg每程$290，25kg每程$360，30kg每程$425，40kg每程$550

網上後加行李：20kg每程$305，25kg每程$460，30kg每程$465，40kg每程$570

*單一行李重量不能超過32kg

訂票日期：即日至5月12日

旅行日期：5月19日至7月11日

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記者：黃穎津