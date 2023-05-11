【晚吹戀講嘢】郭奕芯超低胸上陣被嘲似師奶　Ashina搏盡曾全裸拍電影【多圖】

▲ Ashina穿低胸裝主持節目！

ViuTV節目《晚吹戀講嘢》由ERROR成員193（郭嘉駿）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）及鄭伊琪（浩南）主持，昨晚（5月10日）播出的一集主題為《阿嫂的抉擇》，不過，身材驕人的Ashina因衣著性感而「搶Fo」成為焦點！

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Ashina被指似師奶

Ashina、浩南、Helen同樣身穿綠色上衣主持節目，浩南、Helen未有騷出事業線，唯獨Ashina穿超低胸上衣「賣大包」，白滑美胸幾乎盡現人前，充分展現其身材上的優勢！

有一社交平台專頁貼出該集《戀講嘢》的畫面，並指：「點解今晚多咗個師奶？」其他網民留言道：「真係跌出嚟」、「起碼有 H Cup，真係嚇死朕」、「八仙乳 肥咗又靚咗」，又有網民指Ashina在該集的髮型令她更像師奶。

及後，Ashina親自留言回覆：「多謝關注！」，盡顯高EQ！

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處女作全裸演出

在2014年，Ashina推出3本寫真集入行，翌年獲導演彭浩翔看中為電影《同班同學》擔任第一女主角，處女作全裸演出成為熱話。

其後，她參與不少電影拍攝，包括《鬼網》、《恭喜八婆》、《＃PTGF出租女友》、《墮落花》、《我的筍盤男友》等，但星途未有突破的發展。

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身材驕人

2021年，Ashina成為七仙羽入室弟子，獲賜名「八鮮乳」令其事業和人氣急升，擔任ViuTV節目《戀講嘢》主持，其後密密接戲吸金。

同年，她以800萬購入西營盤高層面積252呎的一房單位，成功上車當業主。

Ashina曾被七師傅狠批狐狸精上身，故經常招惹爛桃花，她曾在節目中自爆初夜經歷和拍拖經驗，曾遭男友出軌、拍拖倒貼錢、對方說謊、被男友酒後毆打，甚至夜蒲差點被迷姦的慘況。

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