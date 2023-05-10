79歲影帝羅拔迪尼路有心有力　第7度做爸爸被爆生母為華裔太極老師

▲ 金像影帝羅拔迪尼路（法新社）

曾演《教父2》（Godfather Part II）、《狂牛》（Raging Bull）、《的士司機》（Taxi Driver）等經典作的奧斯卡金像影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro），不但演技出眾，年屆79歲的他還老當益壯，近日羅拔迪尼路宣傳新戲《About My Father》受訪時自爆第7度當父親。

羅拔迪尼路受訪時講教育子女的方式，表示自己是一個強硬的父親，當記者再追問他最近與6名子女相處的事，他回應︰「其實是7個，我剛又有了BB！」其發言之後得證實，但沒有透露BB的性別、名字及生母的身份等。

不過有消息指，羅拔迪尼路與第二任太太Grace Hightower在5年前離婚後，與華裔太極教練Tiffany Chen撻着，有美媒爆料指，羅拔迪尼路今年3月與Tiffany Chen到餐廳用膳時，女方被發現腹大便便，當時羅拔迪尼路見有記者即扶女友離去。

▲ 華裔太極教練Tiffany Chen與羅拔迪尼路合作《見習冇限耆》結緣。

金像影帝多情

羅拔迪尼路一向多情，與第一任妻子Diahnne Abbott所生的大仔Raphael現年46歲，另收養妻子與前夫的女兒Drena，而Drena現年51歲。

另外，他與前女友Toukie Smith育有一對27歲雙胞胎兒子，之後與第2任妻子Grace Hightower又育有一對兒女，分別是24歲兒子Elliot與11歲小女兒Helen。

消息指，羅拔迪尼路與Grace Hightower在5年前離婚後，撻着華裔太極教練Tiffany Chen，兩人曾在2015年上映電影《見習冇限耆》（The Intern）中合作，當時Tiffany Chen在片中教耍太極，而她的父親亦是知名太極拳大師陳至誠。