【前特首女兒】胡定欣+七師傅+何雁詩出席鄭紹康生日會　梁齊昕性感現身成焦點【多圖】

▲ 梁振英次女梁齊昕性感現身！

有「天下第一關」之稱的著名公關鄭紹康日前舉行生日會，他廣邀一眾圈中好友如胡定欣、七師傅、何雁詩、鄭俊弘、陳曉東、馬天佑、伍富橋、傅明憲、王子涵、馬檇鏗、沈震軒等出席派對，亦找來近日人氣急升的《中年好聲音》冠軍周吉佩擔任特別嘉賓，場面熱鬧！

鄭紹康的生日派對星光熠熠，有眼利網民認為最性感的莫過於是全國政協副主席、前特首梁振英次女梁齊昕，一身派對造型引起了討論。

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盛裝出席鄭紹康生日P

鄭紹康的生日派對以黑白Bling Bling作Dress Code，出席的朋友都盛裝打扮，閃耀登場。

鄭紹康於IG分享與友人們的合照，他說：

好多人問我今年生日會打算邀請哪位特別嘉賓，必須要是今期最紅，我第一時間想起《中年好聲音》冠軍周吉佩，送上星星生日蛋糕之餘還即場獻唱 “Forever Love” ，實在是一份非常特別的生日禮物！😘👏🏻😘👏🏻

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▲ （IG圖片）

梁齊昕母女各自精彩

悉心打扮的梁齊昕成為了當日的焦點，身穿低胸Tube Dress的她輕輕側身展現豐滿身材，搶盡風頭！

梁齊昕的母親梁唐青儀日前出席慈善晚宴，跟樂易玲、張玉珊和鄭紹康合照留影。

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