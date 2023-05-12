【渣甸山百科】港島入門級行山路綫　動植物種類繁多最啱親子遊

渣甸山是港島上地勢較高的山巒之一，海拔433米，並毗鄰畢拿山、聶高信山、紫羅蘭山、寶馬山。附近郊遊資源豐富，港島多條熱門行山路綫例如港島徑第五段、衛奕信徑第二段、大潭郊遊徑或金督馳馬徑，均會經過渣甸山；由渣甸山外望的山光水色非常壯麗，更是欣賞維港景色的好地方。沿途景色宜人之餘亦有大量芳草植物。偶爾一遊，沉浸在自然的懷抱中，彷彿與健康生活的距離又拉近了一大步。

大潭郊野公園 欣賞港九東部全景

大潭郊野公園由北面渣甸山伸延至南面孖崗山一帶，佔地1,315公頃，為港島的五分一面積！公園被多座高山環抱，加上雨水形成的清溪，令山谷動植物種類繁多，生態資源非常豐富。該處設有一條2,500米長的鰂魚涌緩跑徑，在緩跑徑北面起點的觀景點，遊人可以欣賞到港九東部全景；公園亦有多條遠足小徑，無論是不同年紀和體能的山系人、攝影愛好者或愛花之人都會喜歡。

公園綠樹處處，以耐旱耐風的台灣相思和愛氏松最為常見，亦有不少自然灌木，例如3至4月開花的杜鵑、６至７月的土防己、10月至1月的大頭茶，亦有蝶豆、鵝掌柴、香港茶和各類蘭花等，猶如一幅自然畫卷。

▲ 位於大潭郊野公園的大潭篤水塘，是攝影發燒友的拍攝勝地之一。

樹木研習徑 邊走邊學動植物生態

香港共有18條樹木研習徑，大潭郊野公園範圍內就有三條，包括黃泥涌樹木研習徑、鰂魚涌樹木研習徑和大潭樹木研習徑。樹徑皆由石塊或混凝土鋪設，行走起來難度較低，就算是行山初哥都能輕鬆行走，邊做運動邊觀賞美景。

黃泥涌樹木研習徑依傍在渣甸山西麓，全徑共介紹超過30種植物，包括烏毛蕨、兩粵黃檀和綠蘿等，亦因為有溪澗流經及樹木茂盛，有機會見到黑領噪鶥、大山雀、相思等，故亦是觀鳥的好地方。而鰂魚涌樹木研習徑位於柏架山道中段，短短一公里長的樹徑共介紹了凹葉紅豆、大頭茶、鴨腳木、黃牙果等多達21種的植物品種，沿路設有不同傳意牌，圖文並茂介紹植物特性。

▲ 樹木研習徑均設有植物傳意牌，圖文並茂介紹植物特性。

自然教育中心 介紹生物多樣性

柏架山道更設有林邊生物多樣性自然教育中心，紅磚屋於1922年興建，經翻新活化後成為教育中心。中心旨在介紹生物多樣性的功能和價值，亦展示香港動植物歷史和自然保育工作的過程。假日有不少家長會攜同幼孩，親親大自然之餘，亦可以學習各種植物生態。

▲ 林邊生物多樣性自然教育中心提供自然教育、野外研習和自然導賞活動，是一個老少咸宜的郊遊好地方。

水上活動公園 欣賞獨特石隙小花

黃泥涌水塘於1986年改劃成水上活動公園，亦是另一個親子郊遊的好去處。遊人除了可以在黃泥涌水塘公園踩水上單車，欣賞山景外；亦可以走上紫羅蘭山徑，這裏因靠近集水區，水源充足，所以有機會看到特別的石隙小花「挖耳草」，非常有趣獨特。每年1月底至2月中，經大潭郊遊徑前往紫羅蘭山，沿途可以欣賞到盛開的吊鐘花，在標高處附近更有大頭茶花，植物攝影愛好者更是不能錯過。

▲ 黃泥涌水塘是香港第三座興建的水塘，於1986年改劃成水上活動公園。



跟行山老手挑戰高難度 港島徑第五至六段

自問體能可以應付高難度挑戰，可試行港島徑第五至六段。港島徑第五至第六段長約8.5公里，起點位於黃泥涌水塘北岸和陽明山莊，終點是大潭水塘。此路徑難度較高，因為要攀上433米高的渣甸山，再急下山約200米，最後再急速攀上畢拿山。沿途有機會碰到石斑木、土茯苓、欖仁樹、多花勾兒茶、山血丹、杜鵑等香港原生植物，對植物愛好者來說，再多體力勞動也是值得的。

▲ 港島徑共分八段，全長約50公里，有一半路徑皆為石屎路，相對較易完成。

同場加映——渣甸山懸空棧道 手腳並用攀爬挑戰

說到難度高的路綫，就不得不提渣甸山懸空棧道。這是渣甸山引水道的其中一段，因為底部以柱子承托，遠看猶如中空樓閣，故獲「懸空棧道」的美譽。由於其中一段需要手腳並用攀爬，適合行山老手前往。引水道部分可以欣賞跑馬地至天后一帶景致，如天氣好時還可以遠眺西九和青衣。但是需要注意的是，如果遇到細雨或路面濕滑，就不宜前往。

【渣甸山百科】植物小知識

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