【情緒勒索】老公前女友癌末哭求冥婚　夫妻拒絕遭發難︰只是娶一個牌位

▲ 有人妻指丈夫前女友癌末哭求冥婚。

不是每個人都能接受冥婚，更何況是丈夫與別人冥婚。日前台灣一名人妻在社交平台分享，丈夫的前女友患癌症，已到末期階段，對方哭求要與她的丈夫冥婚。夫妻拒絕後，女方一家發難指「只是娶一個牌位」，前女友更不願再治療，令人妻相當無奈。

該名人妻在「爆料公社」以「我想問真的有人可以大度到接受嗎？」為題發帖，她指丈夫曾與前女友拍拖約8年，和平分手也有8年之久，女方目前單身。二人分手後就像一般朋友，丈夫婚後為了避嫌，已沒傳短訊關心前女友，雙方幾年沒見面。

被拒冥婚不願治療

後來朋友告訴丈夫，他的前女友癌末，於是丈夫問是否要去看她。人妻考慮到他們曾有過8年情，而且已病成這樣，就當去看一個朋友關心一下。人妻與丈夫結伴探望前女友後，女方傳短訊給她丈夫，表示當初很愛他，可是拍拖8年看不到未來，才忍痛提出分手。人妻說︰

這次我們去探望她，她才知道原來我老公在她心中還是那麼重要，所以她提議她走了之後是否可以跟我老公冥婚。

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丈夫馬上拒絕，結果前女友「開始鬱鬱寡歡，說不願意再治療，乾脆讓她現在趕快去死」。女方父母怪罪他無情沒人性，在這個時間讓她傷心，更表示︰

為何不願意讓她在生命剩餘的時間答應她的要求，說現在冥婚也沒什麼，只是娶一個牌位回家，多一個人保佑我們一家有什麼不好？

而人妻的奶奶就怪他們沒事找事情做，本來只是去探望朋友，現在搞成這樣，好像都變成他們的錯。幸好丈夫一直在乎她的感受，她慨然「再怎麼善解人意，也實在沒有辦法接受冥婚」。

網民批女方得寸進尺

網民都留言支持夫妻的決定，認為女方一家太自私，不應情緒勒索強迫別人冥婚，並讚賞人夫夠堅定。有網民表示，「去看她已經算仁至義盡了，還想得寸進尺」、「不要被情緒勒索」、「別管別人怎麼說，順著自己心意過」、「要走了就要求冥婚，拒絕就對了」。

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責任編輯︰王明芳