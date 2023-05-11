【珍惜生命】牛頭角12歲女童墮樓不治　疑因家庭問題不開心尋短

▲ 牛頭角12歲女童墮樓不治，疑因家庭問題不開心尋短。（資料圖片）

牛頭角12歲女生墮樓，傷重不治。

警方今早（11日）9時13分接獲一名男途人報案，指在樂華南邨敏華樓，一名女童懷疑從高處墮下，倒臥二樓簷篷位置。

救援人員接報到場，該名12歲女童已陷入昏迷，被送往聯合醫院搶救，惜終告不治。

警員經初步調查，相信她從上址一樓梯墮下。警方在現場沒有檢獲遺書，相信她因家庭問題不開心尋短。死者死因有待驗屍後確定。

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記者：黃穎津