【危害孩子】孭BB滑雪深蹲跳　7孩媽被轟恐致嬰兒腦部受創

▲ 台灣一名網紅7孩媽孭BB滑雪練習，被轟恐致嬰兒腦部受創。

台灣網紅7孩媽媽Sydney近日連番被批評育兒方法，繼今年懷孕8個月行山行足14小時、前年曾懷孕行山受傷連累救援人員，近日她去年孭住BB玩滑雪的片段被翻出，被網民怒轟她危害孩子安全，恐致嬰兒腦部受創，現時台灣有關部門調查中，呼籲類似的孕媽咪挑戰極限行為要適可而止。

綜合外媒報道，網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」的媽媽Sydney現年34歲，她跟任獸醫的丈夫婚後不避孕，現懷上第7胎，升格為「7孩媽」。近日，她的育兒方法被評論，今年懷孕8個月挑戰行山行足14小時，而前年陀巨肚行山受傷連累救援山友受傷，事後她發千字文道歉。

▲ 去年11月孭住約1歲女兒滑雪練習。（影片截圖）

孭BB滑雪涉危害孩子

懷孕行山事件本以為告一段落，Sydney另被翻出去年11月，在懷第7胎初期時，還孭著第6位孩子，約1歲女兒練滑雪，她全副武裝，胸前的1歲女兒卻沒戴任何頭部護具、頸部也沒有任何支撐。

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很多網友斥責她沒有好好保護孩子，不慎跌倒很危險，搖晃嬰兒亦隨時影響腦部。另高雄市議員黃捷昨日（10日）在facebook發帖，提及接獲許多市民反映，指高雄有位七寶媽背著嬰兒，在孩子毫無防護的情況下進行滑雪練習、深蹲跳等活動，畫面觸目驚心，希望她介入協助，保護孩子的安全。黃捷在帖文提及︰

劇烈搖晃嬰兒，可能引起「嬰兒搖晃症」，使嬰兒腦部受傷、顱內出血，嚴重可能致死。

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議員跟社會局調查事件

黃捷有感每個人育兒的方式不同，大家關心的同時，應給予父母尊重。但無論如何，一切都以孩子的安全為重，絕對要避免憾事發生。她跟社會局了解事件，目前家防中心正在全面調查是否違反兒童及少年福利與權益保障法相關情事，而教育局也關心孩子自學狀況。

據悉有關7孩媽的行為，台灣衛福部保護司引用《兒少福利與權益保障法》第49條12款「迫使或誘使兒童及少年處於對其生命、身體易發生立即危險或傷害之環境」，最高罰60萬台幣（約15.3萬港元），也呼籲類似的孕媽咪挑戰極限行為要適可而止。

另外，有關滑雪學校亦發出道歉聲明，指出事件發生當日，雖然是安全的結束課程，但流程上與安全顧慮有欠周詳，且造成社會觀感不佳為事實，全體人員致上最深的歉意。

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責任編輯︰王明芳