  • 25°C
香港時間 : 2023511日 (週四) 13:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【奪命大火】熟睡中床墊離奇起火　男子自行逃生女友慘變焦屍

健康 12:23 2023/05/11

分享：

分享：

熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

熟睡中床墊離奇起火，男子自行逃生女友慘變焦屍

台灣發生奪命火警！新北市一棟民宅因不明原因起火，在該房居住的32歲姓徐男子自行逃出，僅受輕傷，然而與他同住的姓吳女友卻受困火場，被發現時已慘變焦屍。據報由於火勢詭異且迅速蔓延，再加上鄰居供稱起火前曾聽到吵架聲響，當地警方正進一步調查事件。

最新影片：

TOPick診症室
【TOPick診症室】經血透視5種疾病警號　中醫分享3款飲食可緩解經痛

綜合台媒報道，週三（10日）凌晨2點多，台灣新北市永和區復興街54巷一棟民宅3樓突然竄出火舌濃煙，1樓及2樓的住戶緊急逃生。徐男亦自行逃出起火單位，右手有1度燒燙傷但意識清醒，與他同住一屋的吳女則受困火場。當地出動大批消防人員前往現場灌救，約一小時後撲滅火勢，吳女被發現時已無生命跡象。

點擊看更多現場圖片：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

事後，徐男供稱發生火警時自己正熟睡，突然被濃煙嗆醒，驚覺床墊離奇燒著，於是立即自行逃生。由於火勢蔓延迅速、起火原因詭異，再加上有鄰居指出起火前曾聽到吵架聲響，當地調查人員11日上午重返現場勘查，希望釐清起火原因。當地警方亦已報請相關檢察官刑事相驗，不排除有人為因素，案情仍有待進一步調查。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【火災意外】沙田禾輋邨住宅起火1死　女住客著睡衣手抱滿月BB逃生
16:06 2023/03/10
【火災意外】沙田禾輋邨住宅起火1死　女住客著睡衣手抱滿月BB逃生
【家居意外】家中智能馬桶蓋自燃　廁板燒溶險釀火災極震撼
12:17 2023/04/21
【家居意外】家中智能馬桶蓋自燃　廁板燒溶險釀火災極震撼
【家電意外】風筒未冷卻放櫃桶點燃雜物釀火災　消防花4小時始救熄平房成廢墟
12:47 2021/06/26
【家電意外】風筒未冷卻放櫃桶點燃雜物釀火災　消防花4小時始救熄平房成廢墟

你可能感興趣

【火災意外】沙田禾輋邨住宅起火1死　女住客著睡衣手抱滿月BB逃生
16:06 2023/03/10
【火災意外】沙田禾輋邨住宅起火1死　女住客著睡衣手抱滿月BB逃生
【家居意外】家中智能馬桶蓋自燃　廁板燒溶險釀火災極震撼
12:17 2023/04/21
【家居意外】家中智能馬桶蓋自燃　廁板燒溶險釀火災極震撼
【家電意外】風筒未冷卻放櫃桶點燃雜物釀火災　消防花4小時始救熄平房成廢墟
12:47 2021/06/26
【家電意外】風筒未冷卻放櫃桶點燃雜物釀火災　消防花4小時始救熄平房成廢墟
健康問題 網絡熱話 火災 台灣

最高瀏覽

【夫妻關係】丈夫常赴內地過夜疑包二奶　人妻偷偷跟蹤不見小三卻發現秘密
17:19 2023/05/10
【夫妻關係】丈夫常赴內地過夜疑包二奶　人妻偷偷跟蹤不見小三卻發現秘密
【恐怖意外】男子貨櫃場遭鏟車撞到輾過　雙腳壓斷扭曲變形失血過多亡
13:21 2023/05/10
【恐怖意外】男子貨櫃場遭鏟車撞到輾過　雙腳壓斷扭曲變形失血過多亡
【COLLAR成員】So Ching透過IG宣布退出COLLAR　蘇芷晴：很感恩一直有你們陪伴
14:40 2023/05/10
【COLLAR成員】So Ching透過IG宣布退出COLLAR　蘇芷晴：很感恩一直有你們陪伴