【奪命大火】熟睡中床墊離奇起火　男子自行逃生女友慘變焦屍

▲ 熟睡中床墊離奇起火，男子自行逃生女友慘變焦屍

台灣發生奪命火警！新北市一棟民宅因不明原因起火，在該房居住的32歲姓徐男子自行逃出，僅受輕傷，然而與他同住的姓吳女友卻受困火場，被發現時已慘變焦屍。據報由於火勢詭異且迅速蔓延，再加上鄰居供稱起火前曾聽到吵架聲響，當地警方正進一步調查事件。

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綜合台媒報道，週三（10日）凌晨2點多，台灣新北市永和區復興街54巷一棟民宅3樓突然竄出火舌濃煙，1樓及2樓的住戶緊急逃生。徐男亦自行逃出起火單位，右手有1度燒燙傷但意識清醒，與他同住一屋的吳女則受困火場。當地出動大批消防人員前往現場灌救，約一小時後撲滅火勢，吳女被發現時已無生命跡象。

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事後，徐男供稱發生火警時自己正熟睡，突然被濃煙嗆醒，驚覺床墊離奇燒著，於是立即自行逃生。由於火勢蔓延迅速、起火原因詭異，再加上有鄰居指出起火前曾聽到吵架聲響，當地調查人員11日上午重返現場勘查，希望釐清起火原因。當地警方亦已報請相關檢察官刑事相驗，不排除有人為因素，案情仍有待進一步調查。

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責任編輯：羅嘉欣