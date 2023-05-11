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【性女咪神】波波小背心騷豐滿上圍　「Big」爆貼身效果有睇頭【多圖】

娛樂 12:01 2023/05/11

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

波波身材好勁！

黃婧靈（波波）憑着36E驕人上圍成功俘虜萬千少男的心，更成為「TVB新一代咪神」。

波波亦非常大方不介意騷身材，不時在社交網分享美照，總之就衝擊網民視覺，繼早前她分享小背心露「Bra痕」照後，日前又再「出招」晒相派福利。

【性女咪神】「波波」連環出擊派福利　背心上陣「胸」湧而出夠吸睛

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新相吸睛

相中可見，穿上粉色低胸背心襯長裙的她，除露出事業線外，其豐滿身材更成超貼身效果，認真「Big」爆，而她亦留言：「享受每一刻，係食嘅每一刻。」令網民紛紛讚好，叫她吃多點，又大讚她好「波」，波波果然有料！

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波波人氣下滑

波波因主持節目《後生仔傾下偈》而為人認識，之後高層曾志偉上該節目時更半開玩笑地點名表示欣賞波波，由此被媒體形容為志偉愛將。

不過最近有指21年香港小姐季軍邵初「踢走」波波，成功上位為曾志偉愛將，早前更陪同對方一起出席珠海一個樓盤活動，足見受寵程度。

而事實上波波近月人氣下滑，3月中現身《健康必殺食》其中一集嘉實後已沈寂了一段時間，亦沒有新節目。

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

黃婧靈 邵初 曾志偉 娛樂行業 娛樂人物職業 香港小姐 TVB

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