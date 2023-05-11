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【下落不明】16歲女兒放學後離奇失蹤　母追蹤手機定位驚見陳屍懸崖下

健康 12:08 2023/05/11

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16歲女兒放學後離奇失蹤，母追蹤手機定位驚見陳屍懸崖下。（iStock圖片，非當事人）

美國德州發生一宗悲劇，一名16歲少女放學後突然失蹤，母親追蹤其手機定位，最終在一個懸崖下，找到失去知覺的女兒，惟經搶救後證實傷重不治。警方懷疑她不慎失足墮崖，但詳細原因仍有待調查。

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綜合外媒報道，16歲少女雷迪（Siri Reddy）於上周三（3日）突然失蹤，下落不明。其母親當日到學校接她放學，但遲遲未見人影，於是使用手機定位追蹤女兒下落，顯示她身處在體育館附近一個杳無人煙的森林，頓時察覺不妥，遂立即報警求助。

翌日，母親再次到該處地點，最終在懸崖底下找到女兒，當時她已失去意識，救護人員其後趕到現場搶救，惟雷迪最終仍因傷勢過重不治，終年16歲。

當地警方表示，目前未知為何死者會出現在該地點，懷疑她不小心墮崖，因傷勢過重身亡，詳細原因有待進一步調查。而死者生前就讀的學校表示，她是一位品學兼優的好學生，在音樂演奏等方面的表演都十分優異，對這次事件感到非常痛心。

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責任編輯：羅嘉欣

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