【體罰】7歲兒子遲到10分鐘烈日下罰企 媽媽網上公審轟學校︰中暑誰負責? 

學校有時會用罰企懲罰學生，在烈日下要學生罰企又似乎不太恰當。馬來西亞一位母親在網上發視頻，炮轟孩子的學校冷酷無情。事緣是她7歲孩子因遲到10分鐘，被校方處罰在下午2時的烈日下在門外罰企。她怒斥︰

如果我的孩子倒下或中暑，誰來負責？

綜合新加坡傳媒報道，該名母親通過社交媒體投訴，並上傳孩子被罰企的視頻，寫道︰「 (孩子)被拋棄、羞辱，被迫一人站在烈日下，」。她述說，下午2時，孩子因遲到10分鐘被指示要在校門外罰企。「當時還沒有上課，所有學生都還在集合，孩子卻不被允許跟其它同學在走廊排隊，要在外面罰企。」

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她還表示，孩子上學遲到並非故意，而是有原因的，她說︰「我不是愚蠢的母親，連校規也不懂的。孩子才7歲，剛升上一年級，卻要頂著大太陽，一個人在外罰企，我看到都心痛。」

她說，校方是可以用其他方式處罰孩子，但不應讓小孩在大太陽下罰企，「如果我的孩子倒下或中暑，誰來負責？(校方)可不管，但最後承擔後果的還是父母。」

而《新海峽時報》亦報道指，馬來西亞柔佛宗教理事會(MAINJ)將針對這名母親的投訴展開調查。柔佛州宗教事務委員會主席莫哈末法立表示，該理事會及縣宗教教育局官員將會要求校方提呈報告︰「我們知道此事，也要當局調查及呈報告。」

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