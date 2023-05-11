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【上樓加快】公屋輪候平均輪候5.3年　較去年底縮短2.4個月

社會 11:48 2023/05/11

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公屋輪候時間有改善。（資料圖片）

房署今（11日）公布最新公屋輪候時間，截至2023年3月底，在過去12個月獲安置入住公屋的一般申請者的平均輪候時間為5.3年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.9年。

在2023年3月底，逾有13.32萬宗一般公屋申請，以及約9.71萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。

在2023年第一季獲編配入住公屋的一般申請約2,000宗，當中獲編配的長者一人申請約650宗。另外，同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為290宗。

一般申請者的平均輪候時間較去年12月底輕微下跌0.2年，而長者一人申請者的平均輪候時間則維持不變。平均輪候時間於2023年第一季錄得改善，主要是由於過往數季有為數不少的公屋單位可供編配。在消化了部分輪候年期較長的一般申請者的公屋需求後，於2023年第一季獲分配單位的一般申請者的輪候時間相對較短，令整體的平均輪候時間輕微縮短。

房署強調，每季度的平均輪候時間的長短，取決於多項因素，包括可供編配的公屋單位數目、公屋申請者數目、申請者所選地區，以及新建及翻新單位的供應是否與申請者的選區相符等。視乎這些因素，每季度的平均輪候時間可升亦可跌。

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責任編輯：陳麗娜

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