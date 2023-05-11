【多孩媽媽】開刀誕4子女9個月後再懷4胞胎　夫妻掙扎應否生育揭最終選擇

▲ 內地一名90後媽媽去年冒險誕下4胞胎後，相隔9個多月再懷4胞胎，對於應否生育感到非常掙扎。

中國超強的多胞胎基因！內地浙江一名90後媽媽去年6月底誕下龍鳳4胞胎，9個多月後再懷上4胞胎，引起外界關注。該名媽媽最近宣布自己再懷孕，是自然受孕沒有吃藥，兩夫妻亦有避孕，想不到再有4個BB「組團」找上她，但基於健康問題，兩夫妻對於應否再生育感到兩難，近日他們剖白最終決定。

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綜合內地傳媒報道，90後媽媽李女士是一名銷售員，自己創業做母嬰相關產品。而李女士的家族有多胞胎遺傳基因，已經連續3代都生下雙胞胎。李女士接受傳媒訪問時表示，前年與丈夫開始計劃生BB，原本只打算生一個，後來在一次體檢中發現懷孕，「一開始檢查說是有三個孕囊，後來再檢查說是4胞胎。」

當時醫生評估李女士可以懷孕8個月，最終她懷孕7個月28天時剖腹誕下龍鳳4胞胎，她逐一介紹道，「老大是女兒，其他3個是兒子，老二重3斤（約3.3磅），另外3個都是4斤（約4.4磅）。4個孩子生出來一共是15斤（約16.5磅），提前剖腹產也是考慮到4胞胎太大了，我整個孕期的體重也從110斤（約121磅）長到186斤（約205磅）。」

▲ 李女士不時分享4胞胎的點滴。（影片截圖）

一下子成為4孩媽媽，李女士聘請了2個保母，但她還是忙不過來，只好辭掉工作，自己留在家全職照顧4子女，夫妻也沒有短期再生育的打算。過了9個多月，今年4月16日她突然感覺不適，有懷孕徵兆，做檢查後證實再次懷有4胞胎。

兩夫妻得悉既驚又喜，開心的是透過自然懷孕再有愛情結晶，但他們又擔心孩子會給家庭帶來更多經濟壓力。李女士透過直播分享自己的難處，獲不少網民送上祝福，但也有人懷疑真偽。

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李女士在影片中解釋自己拍片公開經歷，是因為被很多人指責她騙流量、假懷孕，一怒之下公開自己去醫院檢查的影片。她以為可能釋疑，卻反遭更多人質疑，她強調今次再懷4胞胎是意外，

因為我們是有防範的，但是沒有想到4個孩子又組團來找我了。

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多位醫生意見一致

由於在短時間內再懷4胞胎是有健康風險，他們希望有奇跡可以把胎兒留下來。為了不留遺憾，他們走遍多家醫院進行評估，但結果都一樣。李女士於9日透露，經多家醫院的醫生評估，繼續懷孕會有子宮破裂、大出血的風險，BB也會存在死亡或神經損傷風險。

醫生警告她，兩次懷孕前後僅相差9個多月，風險很大，4胞胎只能留在子宮裏7個月或6個月，剖腹出來也可能會有很多問題，因此弊大於利，而且評估狀況不理想，不建議她再生。最終李女士決定終止懷孕，並在「五一」後進行流產手術。

本來打算生一個，結果一胎就來了4個。已經兒女雙全了，沒有生二胎的打算，結果又意外來了4個。手心手背都是肉，當然也希望能留下來，但考慮到母體的健康，只能狠心做出這個決定。

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責任編輯︰王明芳