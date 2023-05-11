【死神來了】巴士墮50米山坡撞正「殺人蜂巢」　6人遭活活螫死

▲ 巴士墮50米山坡撞正「殺人蜂巢」，6人活活螫死。

避得過初一，避不過十五！一輛載有45人的巴士於中美洲國家尼加拉瓜行駛期間，突然失控衝落約50米深的山谷中，據了解，儘管事態嚴重，但當時全車乘客及司機仍然生還。可惜的是，禍不單行，墮谷的車輛竟然撞正蜜蜂竇，引致大量殺人蜂受恐，群起攻擊車內乘客，最終導致6人活生生被蜜蜂螫死，當中年齡最少的死者更是年僅8歲的小女孩。而從當地媒體公布的駭人照片可見，死者身上均布滿密密麻麻的紅色螫痕。

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綜合外國傳媒報道，事發於本周一（8日），涉事巴士由22歲司機Santos Ismael Herrera駕駛，當時正開往La Rica的路途上，期間懷疑車輛出現機械故障，致巴士失控墮落一個約50米深的山谷，並撞毀了一個養著蜜蜂的咖啡園裡，多個木製蜂箱遭破壞後，裡頭被飼養的蜜蜂立即傾巢而出，並向車上各人施襲。

據了解，車禍發生後，車上45人本來還活著，豈料卻敵不過後來的殺人蜂瘋狂攻擊，導致6人被「活活螫死」，年紀最小的女童更只有8歲。由於殺人蜂威力十分嚇人，亦為救援工作大大增加難度，最終醫護和消防人員需做好保護措施後，才成功將傷者救出送院。另外有至少16名男女亦被蜜蜂螫傷，而由當地媒體發放照片可見，顯示死傷者全身佈滿密密麻麻、被蜂螫傷的紅色點。當局已針對此事件展開調查。

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殺人蜂是西方蜜蜂（western honey bee）的亞種，為非洲普通蜜蜂跟叢林野蜂交配繁殖出來的新品種，性情兇暴，攻擊性極強，分布於中南美洲、美國南部；其帶有致命心臟毒素「蜂毒肽」，具收縮血管作用，被蜇以後，普遍出現頭痛、呼吸困難等症狀，最嚴重甚至會引發溶血、急性腎功能衰竭致死。

醫生解說螫傷處理法

如萬一不小心被蜂螫傷，大埔那打素醫院急症科顧問醫生袁卓斌曾受訪表示，被蜂螫傷後輕則可即時紅腫痛，持續數小時或數天，嚴重者或致過敏性休克，出現氣喘、頭暈、面腫口腫等情況，更會危及性命；提醒市民外出時勿走近或碰蜂巢，清理樹枝時亦需穿上長袖衫褲及戴上厚身手套，避免被蜂螫傷。如果被蜂螫傷後可以冰敷或食止痛藥，之後視乎症狀持續，都建議求醫治理。

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責任編輯：羅嘉欣