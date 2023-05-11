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【日本旅遊】樂桃航空優惠3日2夜套票　$3,990起住大阪新酒店【內附連結】

休閒消費 12:26 2023/05/11

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

Peach樂桃航空推出大阪旅遊套票優惠，二人同行每位只需$3,990起。（圖片來源：PAM Holidays）

暑假想「回鄉」飛一轉大阪的話，這個機票加酒店套票絕對值得買，Peach樂桃航空與7月1日才正式開幕的Centara Grand Hotel Osaka酒店推出超筍優惠，二人同行3日2夜已包行李，每位$3,990起，非常抵玩。

套票包括樂桃航空香港大阪來回機票，已包1件7公斤手提行李及1件20公斤托運行李，連續兩晚入住Centara Grand Hotel Osaka的Superior客房，二人同行價每位$3,990起，單人價格則由$5,140起。預訂日期由即日至2023年6月30日，並由7月1日至10月28日入住。

Centara Grand Hotel Osaka屬泰國頂級酒店集團Centara Hotels & Resorts旗下，首次進軍日本，落戶於大阪購物勝地難波站，正正位於購物商場Namba Parks旁邊，從關西機場可坐列車直達，地點方便。

樓高33層的酒店有超過500間客房，面積不像日式商務酒店般迷你，由27平方米起跳，更設有多種房型可選，而且加入大量泰國元素，如泰式水療護理、泰國餐廳及頂樓餐廳酒吧。

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PAM Holidays
查詢：2830 4888
預訂連結：www.pamholidays.com/japan-2

記者：張頌婷

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