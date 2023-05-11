65歲動作演員龍格爾自爆患癌　癌細胞由肺部擴散到脊骨及腎臟

▲ 龍格爾在《王者之後：重拳復仇》再演經典角色「蘇聯佬」。

現年65歲的動作演員龍格爾（Dolph Lundgren）在80年代憑《龍拳虎威》（Rocky IV）演「蘇聯佬」Ivan Drago揚名，大大隻的他本身更是極真空手道高手，可是他最近受訪卻自爆在2015年確診患肺癌。

一直與癌魔搏鬥的龍格爾表示，曾一度打敗癌魔，可是在2020年卻復發，醫生當時向他表示癌病已是末期，甚至預計他只有2至3年命，即現時情況十分令人憂心。

而他的未婚妻Emma Krokdal在訪問指，未婚夫癌病復發期間，醫生發現他的癌細胞由肺部擴散到脊骨及腎臟，龍格爾懷疑是自己多年前常用類固醇增肌所致。

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曾與李小龍兒子合作

龍格爾並非四肢發達頭腦簡單，他於1982年在The University of Sydney獲化學工程碩士學位。

而香港影迷暱稱為「蘇聯佬」，但龍格爾本身其實是瑞典人，在《龍拳虎威》演「蘇聯佬」外，還在電影《宇宙天王》（Masters of the Universe）演真人版He-Man。

另外與李小龍兒子李國豪合演《殺戮都市》（Showdown in Little Tokyo）、超級英雄片《水行俠》（Aquaman）、集合大批動作演員演出的《轟天猛將》（The Expendables）系列，以及在2018年《王者之後：重拳復仇》（Creed II）再演經典角色「蘇聯佬」。

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