【話題女王】葉璇演18歲少艾「古裝女神」幻滅　遭網民狠批：廣場大媽的cosplay

▲ 葉璇演18歲少艾捱批。

近年來將事業重心轉往內地的葉璇，近年於網上直播時不修邊幅，皮膚鬆弛、髮線後移再加上腰間長了不少贅肉，這位昔日女神在大眾眼中已變成「大媽」。

近日她三年前主演的古裝劇上月於中央電視台播出，當中她扮演18歲少女，遭狠批絲毫沒有少女感，這位「古典美人」在劇迷心目中幻滅！

【昔日女神】葉璇不顧儀態直播期間撩鼻 昔日TVB當家花旦變大媽

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撒嬌扮可愛好嚇人

43歲的葉璇在內地劇《譙國夫人》飾演的「冼夫人」為第一美人，劇集開首角色為一名18歲的花樣少女，只見葉璇說著「我年紀最小」的對白，之後更稱呼90後的男演員為「大哥」。

此外一位比葉璇大幾歲的男演員扮演其父親，更稱呼葉璇為「黃毛丫頭」，葉璇更扁嘴撒嬌裝可愛，間中又皺起八字眉。鏡頭下的她一臉滄桑，雙下巴十分明顯，扮演青春少艾似乎有點牽強。至於跟葉璇同齡的男主角任重於劇中飾演20歲少男，也逃不了被觀眾嫌棄年紀大。

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網友也忍不住狠批兩位主角：「導演還讓她演18歲的少女，這狀態也不太像吧，導演你是覺得觀眾沒有眼睛嗎？ ​」、「廣場大媽大叔的cosplay」及「長得有點顯年紀」。

葉璇當年參選國際華裔小姐而入行，她榮獲華姐冠軍和「最具古典美態獎」殊榮，加入TVB之後葉璇參演不少古裝劇，當中於2001年，葉璇在首部古裝劇《割鹿刀》飾演楚留香後人，只得廿多歲的她樣子青澀。

▲ 當年的葉璇。

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《再生緣》成經典

同年她在《封神榜》飾演「蓮花」一角，自此觀眾開始留意葉璇的古裝演出，角色溫柔又可愛，默默為哪吒付出一切，甚得觀眾的歡心。

翌年葉璇於《再生緣》中演的「孟麗君」是其最經典的角色之一，角色才華出眾又機智過人，當中葉璇的女扮男裝造型，英氣十足。

接著葉璇參演不少古裝劇，當中包括《雲海玉弓緣》、《西廂奇緣》、《本草藥王》和《聊齋2之羅剎海市》，更獲封「古典美人」。

葉璇近年除了演出劇集外，亦為內地企業和微商擔任代言人，另外亦於購物平台直播帶貨，不過她曾被批直播中被指行為怪異，在鏡頭前撩鼻，舉止十分粗魯。

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