【危駕致死】新蒲崗除夕夜兩途人被撞斃　26歲司機囚38個月官形容恐怖車禍

▲ 新蒲崗除夕夜兩途人被撞斃，26歲司機囚38個月官形容恐怖車禍。（資料圖片）

26歲男司機涉於2021年除夕夜於新蒲崗超速駕駛私家車，撞向的士後剷上行人路，導致2名途人死亡，2人嚴重受傷。涉案私家車司機早前於區域法院院承認危險駕駛引致他人死亡及身體受嚴重傷害共2罪，今（11日）被判監3年2個月，停牌5年，並於停牌令完結後接受法定駕駛改善課程。暫委法官判刑時指，案發時意外現場聚集不少途人，當時他們並不會想到會有如此恐怖的車禍。

被告吳家俊（26歲，咖啡店店員），早前承認1項危險駕駛引致他人死亡罪，以及1項危險駕駛引致他人嚴重受傷罪。控罪指，被告於2021年12月31日，在新蒲崗大有街與八達街交界，危險駕駛1輛私家車，引致施霧阳及李永強死亡，以及引致廖英羽和林碧賢身體受嚴重傷害。

暫委法官判刑時指，案發時意外現場有許多店舖均在營業，亦聚集不少途人，惟被告最終將車輛剷上行人路，車輛更在剷入商店鐵閘後方停止，當時行人並不會想到會有如此恐怖的車禍。

暫委法官續指，事故並非在行人過路處發生，被告的駕駛態度對行人構成重大風險，被告根本沒有能力駕馭涉案跑車。

暫委法官指，被告過往曾有兩次超速紀錄，並均以罰款處理，可見罰款未能阻嚇被告。雖然案發時被告未有使用手機及飲酒，但在車輛內大聲播放搖滾音樂，這必然令被告分神，屬加刑因素。

暫委法官又指，兩名傷者至今仍受車禍帶來的傷勢影響，其中1人至今亦未能工作，就兩罪將被告判囚3年2個月，停牌5年，並須於停牌令完結後接受法定駕駛改善課程。

案情指，被告案發時駕駛黃色私家車與的士相撞後，再高速衝向行人路，最終撞向商店捲閘停下。政府化驗師分析後發現肇事私家車案發時車速曾高達每小時81公里，事故造成2死3傷，5人均途經案發行人路後被撞倒。23歲女死者施霧阳當場不治，63歲男死者李永強則於晚上送院後不治，兩名死者死因為身體多處受傷；男傷者廖英羽被撞致右腳變型和脛骨骨折等，女傷者林碧賢則被撞至顱內出血等。

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記者：梁錦麟