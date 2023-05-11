  • 25°C
香港時間 : 2023511日 (週四) 17:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐】邵初火速上位成「曾女郎」　獲馬時亨點名大讚口齒伶俐【多圖】

娛樂 15:44 2023/05/11

分享：

分享：

熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

前港姐邵初入行兩年火速上位成「曾女郎」。

TVB節目內容營運總經理、「獎門人」曾志偉近日到珠海出席樓盤活動，同行除了有去年12月陪到新加坡出席活動的花旦姚子羚，還有前港姐邵初一起擔任嘉賓。

邵初更在活動上獻唱，大展歌喉，事後在社交平台貼出當天相片，分享出差的感受：

珠海工作🫶🏻感恩能參與其中💞能與曾生和子羚搭檔學到很多！還要謝謝每一位的照顧和指導！
#記錄一下第一次演唱

【香港小姐2021】雙料季軍邵初不介意被指爆冷　27歲中越混血兒藝術造詣強

最新影片推介：宋芝齡專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】宋芝齡靠營商+炒輪變富婆　不會為錢出賣愛情：金錢堆砌出來的感情不長久

應酬顯緊張

有網民將拍下活動當日的片段放到社交平台，影片中見姚子羚與邵初化身「曾女郎」全程陪伴在側。

曾志偉笑容滿面跟負責人握手打招呼，負責人客氣向邵初派利是，豈料應酬經驗尚淺的她卻感遲疑，望完曾志偉又望姚子羚，之後才敢收下利是，並有禮低頭彎腰感謝對方。

相反，姚子羚則表現淡定接過負責人利是，明顯見慣大場面。及後，曾志偉向負責人介紹兩位「曾女郎」，稱邵初為港姐、姚子羚為花旦。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

獲馬時亨點名大讚

早前大台宣布曾志偉表哥馬時亨新節目《馬時亨 香港情》找了邵初一同擔任主持。

馬時亨接受無綫娛樂新聞台訪問時，公開大讚邵初既人美，口齒又伶俐：「邵初喺TVB已經做咗好多綜藝節目，人靚、口齒伶俐，我要搵個女士去主持呢個節目，同我一齊拍檔，梗係非佢莫屬啦！」

邵初入行兩年火速上位，取代曾志偉愛將「波波」黃婧靈升呢為新一代「曾女郎」。

（Instagram圖片）

【性女咪神】波波小背心騷豐滿上圍　「Big」爆貼身效果有睇頭【多圖】

雙料港姐季軍

現年29歲的中越混血兒邵初（Kristy），參加《2021香港小姐競選》奪得季軍及友誼小姐後入行。

隨即獲安排跟金牌司儀黎芷珊拍節目《青年灣區職fun班》，其後有不少主持機會，去年的《北京冬奧》有份擔任主持之一。

同年，更獲得《萬千星輝頒獎典禮2022》的「飛躍進步女藝員」提名。

    點擊圖片放大
    +33
    +32

藝術造詣高

邵初畢業於英國著名的杜倫大學，選港姐前從事資訊科技相關的工作。她對藝術很有研究，從中學時期已開始正式學習畫畫，其畫作風格更是別具一格：「我嘅畫作通常圍繞表達情緒問題，或希望女性被關注嘅題目。我有部分畫作放咗喺以前英國嘅學校度做展覽，仲有一幅畀英國中學老師買咗。」

過去經常周遊列國，其社交網站放了她到訪法國、英國、阿聯酋等地方。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【法言人】何依婷與21年港姐陷桃色陷阱　陳嘉慧神智不清寬衣解帶
12:47 2023/05/09
【法言人】何依婷與21年港姐陷桃色陷阱　陳嘉慧神智不清寬衣解帶
【吃貨橫掃曼谷】高海寧「讓賽」仍難掩好身材　一文盡睇TVB咪神性感之路【多圖】
15:52 2023/03/09
【吃貨橫掃曼谷】高海寧「讓賽」仍難掩好身材　一文盡睇TVB咪神性感之路【多圖】
【請1日假去旅行】戴祖儀棄當律師入娛圈 長腿女神派福利俘虜粉絲【多圖】
15:52 2023/03/06
【請1日假去旅行】戴祖儀棄當律師入娛圈 長腿女神派福利俘虜粉絲【多圖】
【請1日假去旅行】何沛珈李芷晴曾肉帛相見　泳池訴心聲：競爭對手點做朋友？【多圖】
15:06 2023/03/18
【請1日假去旅行】何沛珈李芷晴曾肉帛相見　泳池訴心聲：競爭對手點做朋友？【多圖】
【性女咪神】波波小背心騷豐滿上圍　「Big」爆貼身效果有睇頭【多圖】
今日 12:01
【性女咪神】波波小背心騷豐滿上圍　「Big」爆貼身效果有睇頭【多圖】

你可能感興趣

【法言人】何依婷與21年港姐陷桃色陷阱　陳嘉慧神智不清寬衣解帶
12:47 2023/05/09
【法言人】何依婷與21年港姐陷桃色陷阱　陳嘉慧神智不清寬衣解帶
【吃貨橫掃曼谷】高海寧「讓賽」仍難掩好身材　一文盡睇TVB咪神性感之路【多圖】
15:52 2023/03/09
【吃貨橫掃曼谷】高海寧「讓賽」仍難掩好身材　一文盡睇TVB咪神性感之路【多圖】
【請1日假去旅行】戴祖儀棄當律師入娛圈 長腿女神派福利俘虜粉絲【多圖】
15:52 2023/03/06
【請1日假去旅行】戴祖儀棄當律師入娛圈 長腿女神派福利俘虜粉絲【多圖】
邵初 曾志偉 娛樂人物職業 演員 姚子羚 馬時亨 香港小姐 娛樂行業 TVB

最高瀏覽

【夫妻關係】丈夫常赴內地過夜疑包二奶　人妻偷偷跟蹤不見小三卻發現秘密
17:19 2023/05/10
【夫妻關係】丈夫常赴內地過夜疑包二奶　人妻偷偷跟蹤不見小三卻發現秘密
【恐怖意外】男子貨櫃場遭鏟車撞到輾過　雙腳壓斷扭曲變形失血過多亡
13:21 2023/05/10
【恐怖意外】男子貨櫃場遭鏟車撞到輾過　雙腳壓斷扭曲變形失血過多亡
【COLLAR成員】So Ching透過IG宣布退出COLLAR　蘇芷晴：很感恩一直有你們陪伴
14:40 2023/05/10
【COLLAR成員】So Ching透過IG宣布退出COLLAR　蘇芷晴：很感恩一直有你們陪伴