【香港小姐】邵初火速上位成「曾女郎」　獲馬時亨點名大讚口齒伶俐【多圖】

▲ 前港姐邵初入行兩年火速上位成「曾女郎」。

TVB節目內容營運總經理、「獎門人」曾志偉近日到珠海出席樓盤活動，同行除了有去年12月陪到新加坡出席活動的花旦姚子羚，還有前港姐邵初一起擔任嘉賓。

邵初更在活動上獻唱，大展歌喉，事後在社交平台貼出當天相片，分享出差的感受：

珠海工作🫶🏻感恩能參與其中💞能與曾生和子羚搭檔學到很多！還要謝謝每一位的照顧和指導！

#記錄一下第一次演唱

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應酬顯緊張

有網民將拍下活動當日的片段放到社交平台，影片中見姚子羚與邵初化身「曾女郎」全程陪伴在側。

曾志偉笑容滿面跟負責人握手打招呼，負責人客氣向邵初派利是，豈料應酬經驗尚淺的她卻感遲疑，望完曾志偉又望姚子羚，之後才敢收下利是，並有禮低頭彎腰感謝對方。

相反，姚子羚則表現淡定接過負責人利是，明顯見慣大場面。及後，曾志偉向負責人介紹兩位「曾女郎」，稱邵初為港姐、姚子羚為花旦。

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獲馬時亨點名大讚

早前大台宣布曾志偉表哥馬時亨新節目《馬時亨 香港情》找了邵初一同擔任主持。

馬時亨接受無綫娛樂新聞台訪問時，公開大讚邵初既人美，口齒又伶俐：「邵初喺TVB已經做咗好多綜藝節目，人靚、口齒伶俐，我要搵個女士去主持呢個節目，同我一齊拍檔，梗係非佢莫屬啦！」

邵初入行兩年火速上位，取代曾志偉愛將「波波」黃婧靈升呢為新一代「曾女郎」。

▲ （Instagram圖片）

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雙料港姐季軍

現年29歲的中越混血兒邵初（Kristy），參加《2021香港小姐競選》奪得季軍及友誼小姐後入行。

隨即獲安排跟金牌司儀黎芷珊拍節目《青年灣區職fun班》，其後有不少主持機會，去年的《北京冬奧》有份擔任主持之一。

同年，更獲得《萬千星輝頒獎典禮2022》的「飛躍進步女藝員」提名。

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藝術造詣高

邵初畢業於英國著名的杜倫大學，選港姐前從事資訊科技相關的工作。她對藝術很有研究，從中學時期已開始正式學習畫畫，其畫作風格更是別具一格：「我嘅畫作通常圍繞表達情緒問題，或希望女性被關注嘅題目。我有部分畫作放咗喺以前英國嘅學校度做展覽，仲有一幅畀英國中學老師買咗。」

過去經常周遊列國，其社交網站放了她到訪法國、英國、阿聯酋等地方。

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