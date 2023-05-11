【退出COLLAR】So Ching現身群組向粉絲致謝　肥仔尊重對方退團決定

昨日（5月10日）下午，MakerVille舉行名為「COLLAR 最新動向發布會」記招，記者會舉行前，即下午2時半，蘇芷晴（So Ching）在IG上宣布退出COLLAR，不少粉絲留言表示不捨並送上支持。

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So Ching向粉絲致謝

So Ching退出COLLAR已成定局，她除了在Instagram發長文交代外，也在Telegram粉絲群組內向粉絲致謝，她寫道：「好感激Collar的So Ching 一路上有你們每一個的支持、鼓勵，很抱歉未能以這個身份繼續演出。希望未來可以在不同形式的『舞台』，以更好的我，再見大家」。

▲ So Ching

COLLAR成員歌迷會聯合發文

So Ching、沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）、邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）、陳泳伽（Winka）各自的歌迷會在IG聯合發文，表示支持：

我們知道，這一刻對於大家來說非常艱難。



回想起這段時光，一直支持八位成員，經歷了許多美好的時光和回憶，我們都深感不捨。



即使不捨，我們也會尊重成員的每一個決定，並會一直給予支持。



在此，我們希望大家可以給予適當的空間各位成員，避免任何過激評論。亦希望各位可以繼續並肩前行，一起為未來而努力。



相信只要大家一起，必定可以克服任何困難和挑戰，繼續創造出更多美好的回憶和成就。



讓我們一起為COLLAR打氣



「對抗急風都這麼久，抱歉我不走。」



COLLAR 8FC成員上

▲ 8個歌迷會聯合發文。

Ivy So：我哋互相撐住

自So Ching退團的消息公布後，Ivy So、Sumling、Candy也有在各人的TG粉絲群組中發言，Ivy指：「大家好嗎~有千言萬語，但而家竟然一個字都打唔出...But I am Fine~收到大家嘅溫暖，唔係容易嘅時期，大家feel free喺度分享情緒，我哋互相撐住，多謝你哋。」

Sumling則寫道：「親愛的雞湯，抱歉各位，我哋最後不能夠與大家所願，齊人地走落去，好希望大家繼續祝福 Soching 同阿Mo，我哋整頓自己情緒之後都會繼續向前行，有失所望再一次同大家道歉，收到晒大家嘅問候同安慰，對唔住各位呢幾日可能需要休息幾天，大家繼續交流,我會偷偷上水的。」

而Candy就簡單地寫道：「你地（哋）還好嗎？不用擔心我」，又稱：「I am here with you all.」。

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肥仔尊重So Ching決定

So Ching在IG上宣佈退出COLLAR，不少藝人留言打氣，而與So Ching識於微時的肥仔，接受傳媒訪問時稱：「退團係可惜，但尊重返佢決定。」他又指So Ching在加入COLLAR前也曾向他請教。

而So Ching過往曾在節目《Stephen．傾 》分享與阿Mo相戀的經過，原來與肥仔也有關，So Ching當時說指他與阿Mo為《全民造星III》的方方跳舞而認識，負責為方方編舞肥仔，就邀請阿So Ching、阿Mo一同伴舞。

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