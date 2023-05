【退出COLLAR】So Ching現身群組向粉絲致謝　肥仔尊重對方退團決定

昨日(5月10日)下午,MakerVille舉行名為「COLLAR 最新動向發布會」記招,記者會舉行前,即下午2時半,蘇芷晴(So Ching)在IG上宣布退出COLLAR,不少粉絲留言表示不捨並送上支持。

【COLLAR記者會】經理人Wing尊重SoChing決定不會增添成員 Winka回應「8-1=0」說法

So Ching向粉絲致謝

So Ching退出COLLAR已成定局,她除了在Instagram發長文交代外,也在Telegram粉絲群組內向粉絲致謝,她寫道:「好感激Collar的So Ching 一路上有你們每一個的支持、鼓勵,很抱歉未能以這個身份繼續演出。希望未來可以在不同形式的『舞台』,以更好的我,再見大家」。

▲ So Ching

COLLAR成員歌迷會聯合發文

So Ching、沈貞巧(Gao)、王家晴(Candy)、許軼(Day)、蘇雅琳(Ivy So)、邱彥筒(Marf)、李芯駖(Sumling)、陳泳伽(Winka)各自的歌迷會在IG聯合發文,表示支持:

我們知道,這一刻對於大家來說非常艱難。



回想起這段時光,一直支持八位成員,經歷了許多美好的時光和回憶,我們都深感不捨。



即使不捨,我們也會尊重成員的每一個決定,並會一直給予支持。



在此,我們希望大家可以給予適當的空間各位成員,避免任何過激評論。亦希望各位可以繼續並肩前行,一起為未來而努力。



相信只要大家一起,必定可以克服任何困難和挑戰,繼續創造出更多美好的回憶和成就。



讓我們一起為COLLAR打氣



「對抗急風都這麼久,抱歉我不走。」



COLLAR 8FC成員上

▲ 8個歌迷會聯合發文。

Ivy So:我哋互相撐住

自So Ching退團的消息公布後,Ivy So、Sumling、Candy也有在各人的TG粉絲群組中發言,Ivy指:「大家好嗎~有千言萬語,但而家竟然一個字都打唔出...But I am Fine~收到大家嘅溫暖,唔係容易嘅時期,大家feel free喺度分享情緒,我哋互相撐住,多謝你哋。」

Sumling則寫道:「親愛的雞湯,抱歉各位,我哋最後不能夠與大家所願,齊人地走落去,好希望大家繼續祝福 Soching 同阿Mo,我哋整頓自己情緒之後都會繼續向前行,有失所望再一次同大家道歉,收到晒大家嘅問候同安慰,對唔住各位呢幾日可能需要休息幾天,大家繼續交流,我會偷偷上水的。」

而Candy就簡單地寫道:「你地(哋)還好嗎?不用擔心我」,又稱:「I am here with you all.」。

肥仔尊重So Ching決定

So Ching在IG上宣佈退出COLLAR,不少藝人留言打氣,而與So Ching識於微時的肥仔,接受傳媒訪問時稱:「退團係可惜,但尊重返佢決定。」他又指So Ching在加入COLLAR前也曾向他請教。

而So Ching過往曾在節目《Stephen.傾 》分享與阿Mo相戀的經過,原來與肥仔也有關,So Ching當時說指他與阿Mo為《全民造星III》的方方跳舞而認識,負責為方方編舞肥仔,就邀請阿So Ching、阿Mo一同伴舞。

