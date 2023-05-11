【自稱三合會】涉自稱三合會成員　前元朗區議員鄧勵東等3人判囚11至24周

▲ 新界鄉議局主席劉業強今到庭旁聽。（梁錦麟攝）

前元朗區議員鄧勵東及另外6人涉於2016至2017年間，遭臥底警員揭發於元朗芬蘭浴室自稱三合會成員，被控自稱三合會成員或幹事等12罪。7人早前在區域法院審訊後被裁定其中10罪罪成，鄧與另外2人今（11日）被判監11至24周。法官判刑時指，本案涉及檢控延誤，考慮到被告因而承受一定壓力，遂按百分比作減刑。

7名被告胡學霖、張銓漢、前元朗區議員鄧勵東、郭贊財、文冠榮、黃繹維、張允耀，分別被控於2016年至2017年，在新界元朗合益路合益中心地庫銀湖芬蘭浴室，聲稱是三合會社團的成員或幹事，以三合會社團成員身分行事。

胡學霖、張銓漢、鄧勵東今先作判刑，其間新界鄉議局主席劉業強亦有到庭旁聽。其餘被告則於5月24日判刑。代表律師進一步求情指，有議員及主席替被告撰寫求情信及到庭支持。

法官判刑時指，本案涉及檢控延誤，案件涉及54人被捕，74項控罪，以此規模而言，律政司及警方處理手法並無不妥，故只能怪罪於新冠疫情。法官考慮被告亦因而承受一定壓力，遂按百分比作減刑。

法官指，張及鄧經常參與社區義務工作，屬減刑因素，考慮到3人的對話均聲稱處理三合會衝突，判鄧入獄11個星期，胡及張分別入獄24及22個星期。

臥底警員早前作供稱，他潛伏於元朗銀湖芬蘭浴室。2016年11月21日，胡學霖與黃繹維談及1宗三合會案件。2017年5月，臥底警員在銀湖芬蘭浴室看見鄧勵東及聽到張銓漢分別談及三合會事宜。

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記者：梁錦麟