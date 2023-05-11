【珍惜生命】20歲抑鬱症女生因房租糾紛受辱罵自殺　房東被判賠償19萬不服上訴

▲ 20歲抑鬱症女生因房租糾紛受辱罵自殺，房東被判賠償19萬不服上訴。

陝西西安2021年發生一宗自殺案，年僅20歲的女大學生程培因房租和押金問題與房東發生糾紛，疑因不堪受對方辱罵，喝下一整瓶農藥自殺，搶救無效身亡。法院一審判決房東賠償19萬元人民幣（約港幣22萬元），惟他不服上訴，並指「不是因我罵她才死的，而是她本身就有病」。

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綜合內地傳媒報道，2021年6月，當時就讀大學3年級的程培，為方便找實習工作，租下西安一個單位，與70多歲的房東任庚寅簽訂了一年租約，每月租金1,900元（人民幣，下同，約港幣2,200元）。而合約明確規定，如租客提前退租，需經房東同意才能轉租，且有相應的費用扣除規定。

2021年10月底，程培因個人原因退租，提出退還押金和一個月租金共4,400元（約港幣5,000元），但房東認為程培違約在先，拒絕她的要求，只退還了1,300元（約港幣1,480元）。由於雙方意見不合，在協商無果後，程培決定提出起訴。

2021年11月12日，房東主動向程培發微信表示，「你剛開始走上社會甚麼都不懂，叔叔在等你上（起）訴」。12月8日，房東再給她發微信，內容如下：

你好，叔叔越來越覺得你很可笑，傻傻的可憐。本來是不值一談的小事，到你跟前就這麼的難，你到西安這半年中，也有幸福的回憶，也有被人玩弄的羞恥，這些你上當受騙的經歷，你不敢把這些隱私告訴自己的父親，怕自己父母難以接受，叫父母心中有難以磨滅的陰影。

在微信截圖中，雙方互相爭吵，程培亦曾被房東辱罵。其後，她在網上購買了農藥，12月13日下午2時許，她服用農藥後陷入昏迷，經搶救後不治身亡。

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程培的父親表示，女兒曾確診輕度抑鬱症，且房東早已知情，但還故意刺激她，才導致她服毒自殺。

法院近日進行一審判決，房東須向程培家屬賠償約19萬元，當中包括喪葬費、精神損害撫慰金等。不過，房東卻不服判決，並表示會上訴，「她不是因我罵她才死的，而是她本身就有病——雙相情感障礙」。

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責任編輯：羅嘉欣