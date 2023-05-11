【食物敏感】中大醫學院發現11種蝦相關致敏源　有助推動精確診斷食物敏感

▲ 中大醫學院發現11種蝦相關致敏源，有助推動精確診斷食物敏感。（解青羽攝）

香港中文大學醫學院與泰國研究團隊合作，從85個蝦敏感個案中甄別11種與蝦敏感相關致敏源，並指以致敏原為本進行血液特異性IgE檢測，將有助提高診斷的準確性，更加有效幫助有懷疑過敏反應患者做更精確判斷。

中大醫學院羅騰祥基金兒科教授黄永堅表示，本港常見的食物過敏包括甲殼類（蝦、蟹、龍蝦）及貝殼類（帶子、蜆、蠔等）。其中蝦敏感是本港最常見的食物過敏，本港對蝦敏感的小學生比率為1.05％。患者在進食蝦後，除了會出現皮膚和口腔的過敏反應外，亦可導致喘鳴、呼吸困難以至過敏性休克。

而現有傳統診斷方法包括皮膚點刺測試、量度血液中特異性IgE濃度，但假陽性結果比例可達八成。黃表示，該情況會令到不少懷疑自己對食物有過敏反應的患者盲目放棄海鮮、蛋、奶等有營養的食物。而另一種口服激發測試則存在高風險、人手需求大和成本昂貴的問題。

▲ 中大醫學院發現11種蝦相關致敏源，有助推動精確診斷食物敏感。（解青羽攝）

此次中大醫學院與泰國研究團隊合作，通過招募到的曾對蝦有過敏病史的85名患者抽取血液樣本，成功解構11種常見的蝦類致敏源。中大醫學院兒科學系副研究員衛懿欣指，透過利用致敏原為本與患者的血液或血清進行分子測試，可以精準診斷蝦敏感。

劉太表示，自己的兒子Alvin約三歲左右發現對海鮮敏感，即使是打邊爐的鴛鴦鍋中潑賤了少少海鮮的湯水，Alvin也會喉嚨痕癢、身起紅疹，因此家中幾乎杜絕海鮮。在15歲時，Alvin經過血液測試後，發現他對蝦雖然有過敏反應，但未算十分嚴重。中大醫學院雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會兒科教授梁廷勳補充，該測試方法可以更加準確的觀察到患者對致敏源的過敏反應的嚴重程度，從而幫助醫生更好判斷患者病情。

衛指，此次的新發現結合分子測試方法，能令患者更加清楚自己的過敏情況，以後團隊會積極研究對於魚類的過敏情況，以及更加清晰界定對蝦敏感患者可以食用的不同蝦的種類。而蝦敏感疫苗也在開發中，下一步將進行臨床檢測。

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記者：解青羽