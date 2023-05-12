【飛來橫禍】食飛機餐咬到碎片致牙根斷裂　受害乘客怒斥航空公司失責

▲ 食飛機餐食到碎片致牙根斷裂，受害乘客怒斥航空公司不負責任。

食飛機餐僅記要留神！韓亞航空（Asiana Airlines）早前便爆出醜聞，指南韓有一名男乘客，於今年4月16日乘坐一架從夏威夷飛回南韓首爾的航班OZ231期間，在飛機餐上咬到硬物，慌忙吐出後才發現是咖啡杯碎片。事件導致乘客牙根斷裂、牙齒琺瑯質受損，恐怕日後需要植牙處理，目前正向韓亞航空抗議，並要求賠償。

最新影片:

根據當地傳媒報導，受害的乘客其後將事件公告於南韓的社交平台，他指當時飛機餐食到一半就感覺咬到硬物。而由他上載的照片亦可見，碎片散落在芽菜之間。他立即向服務人員告之情況，豈料對方即時反應並非慰問，而是急忙將自己的飛機餐取走。他指由於自己非常牙痛，他之後在整個航程中，亦沒有再進食其他食物。

事後，受害人的3顆牙齒受傷，其中2顆牙齒垂直斷裂、1顆牙齒琺瑯質受損。不過，更令受害人氣憤的是，他指航空公司事後只想敷衍了事，先提出5,000里數作補償，後來再加碼至2萬里數，更有職員通知他，醫療費用只可以包攬到5月，不能後續，令當事人直言難以接受。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

據南韓傳媒報道，航空公司周三（10日）就事件表示，針對當下醫療費會進行全額補償，但對於客人要求未來可能需花費的治療費，因為「很難證明因果關係」，所以這部分恐怕難補償。至於發現異物的飛機餐，目前仍在接受檢驗。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣