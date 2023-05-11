【本地展覽】環保工作坊教做環保袋手工皂　聯乘藝術家推限量環保服裝【內附地址】

▲ Nan Fung Place舉行《Now or Never》環保展覽至6月221。（圖片品牌提供）

最近位於上環的Nan Fung Place有著多番改變，當中的1樓更進駐了不少本地創作人的品牌，由即日起至6月22日舉行《Now or Never》可持續服飾藝術展，加上環保工作坊，最適合周末日大家去認識環保是甚麼的一回事。

今次《Now or Never》展覽由Earthero Studio主理，展出由團隊所設計的藝術作品，主題包括：「混凝土叢林」、「雲」；現場布置以傳統的手工印刷技術製作四幅2.5米的布藝屏風；以及利用可完全回收的材料製造的互動配對牆遊戲。

活動首次聯乘本地藝術家2times，推出一系列以黑色幽默手法探討環保議題的春夏可持續服飾。當中參與的本地可持續品牌pop-up店包括：Maazi Jewellery、Ms Cakerina、Co-ninety 和保鮮花、刺繡環保袋、手工皂環保工作坊等。

一起透過有別傳統的藝術體驗及購物形式，讓大眾能夠反思舒適生活與環保的取捨。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

環保工作坊：

Earthero Studio刺繡及升級改造環保袋工作坊

日期：20、21、27/5日、3/6（共4場）

時間：2:00 – 3:30pm

費用：每人$450

報名連結：https://forms.gle/ycsi41B4xbB8JgeZ6



Soap Yummy天然環保手工皂工作坊

日期：17、18、24、25/6（共4場）

時間：2:00 – 3:00pm

費用：每人$450，二人同行優惠港幣810元

報名連結：https://forms.gle/fc7WzLfcyZbKpnuV8

Earthero Studio「Now or Never」展覽

日期：即日起22/6

時間：11am-6:pm

地點: 中環德輔道中173號Nan Fung Place L1-3-4

記者：何偉雄