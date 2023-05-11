【母親節2023】一文看清節日酒店食住嘆情報　米芝蓮中菜館花膠宴每位$961

▲ 米芝蓮中菜館明閣花膠宴每位$961起。（旺角明閣網頁圖片）

本港將迎來疫後首個母親節，各間酒店紛紛推出應節餐飲及水療護理優惠，慰勞一眾勞苦功高的母親，當中焦點有香港富麗敦海洋公園酒店的60分鐘水療服務，每位$980起。

香港富麗敦海洋公園酒店

「寵愛媽媽」住宿體驗

優惠有效期為即日起至2023年5月13日，適用於即日起至2023年5月14日期間入住的預訂，價格為每房每晚$2,818起。住宿禮遇包括每日雙人早餐、入住當天在星耀廊享用雙人西式午市套餐及特色飲品兩杯、SHISEIDO ULTIMUNE 皇牌免疫力精華迎賓禮品一份、於國際金融中心商場的 SHISEIDO 專門店享用20分鐘的單人極緻修護手部按摩服務，以及母親節限量版富麗敦熊貓毛公仔一隻。

額外每位成人$1,162、每位小童$182。以上價格均需另收加一服務費。詳情或預訂住宿體驗可瀏覽官網。

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母親節靜謐水療之旅

富麗敦水療中心推出60分鐘「母親節靜謐水療之旅」，提供一系列水療設施及護理。當中包括手部磨砂及香薰手部按摩、朱古力手膜以及20分鐘的頭肩頸部按摩。每位$980（逢星期一、三、四）或每位$1,130（逢星期五至日及公眾假期），以上價格均需另收加一服務費，有效期為2023年5月8日至31日。

另推出母親節限時優惠，凡預訂任何90分鐘雙人面部護理，即可於相同護理室尊享30分鐘手部護理（周日價值$580；周末及公眾假期價值$730 ；另收加一服務費）。同時提供Bamford和Subtle Energies禮物套裝選購，價格由$510起。以上優惠有效期為2023年5月8日至31日。

餐飲體驗

中菜館「玉」推出母親節七道菜或八道菜粵式晚市菜單。其中「母親節溫馨盛宴菜單」價格為每位1,188元（最少兩位起），套餐包括菜膽松茸燉珍珠肉湯、雪嶺紅梅映松露以及蠔皇澳洲青邊鮑脯扣花膠等等。另外，餐廳亦設有供6位享用的「母親節甜蜜盛宴菜單」，價格為每位1,198元。包括雞油花雕蒸龍蝦（半隻）、濃杏汁雞湯煎花膠以及北海道淮山燉響螺湯。凡預訂「母親節甜蜜盛宴菜單」的食客，更可於用餐當日免費享用點心及品茗體驗。以上價格均需另收加一服務費。

另外，星耀廳亦推出母親自助午餐及晚餐，國際美饌包括海鮮、烏雞藥膳花膠燉湯、避風塘瀨尿蝦等。滋補甜點則包括燕窩意式奶凍、紅棗蓮子百合燉桃膠等。每位媽媽惠顧自助午餐可享特色酒類或非酒精飲品一杯，而惠顧自助晚餐可獲贈遼參鮑魚扣鴨掌一客。

母親節自助午餐將於5月13日至14日供應，價格為成人每位688元，小童（3至11歲）每位388元；晚餐時段則為成人每位788元（5月13日）或888 元（5月14日），小童（3至11歲）每位488元。以上價格均需另收加一服務費。

港島香格里拉 龍蝦吧餐廳供應四道菜母親節晚餐，包括海鮮佳餚及豐腴肉食，價格為每位1,288。cafe TOO亦以國際海鮮自助餐犒賞母親，媽媽們更可獲贈法國嬌蘭美肌體驗裝禮品及購物禮遇，定價為成人港幣788起及小童$588起。

九龍香格里拉Angelini 推出的母親節家庭分享套餐，供應一系列以意大利食材入饌的特色菜式，定價每份$1,088，至少供兩位客人享用。

香港嘉里酒店大灣咖啡廳推出多款母親節主題自助餐，菜式包括椰汁燉燕窩、清蒸原條沙巴龍躉、原盅佛跳牆、花雕龍蝦鉗等，早午餐價目為每位$598、自助晚餐價目則為每位$808。

康得思酒店

「川」水療中心

120分鐘休閒水療之旅推出二人同行優惠，30分鐘自選身體磨砂或面部護理及90分鐘「川」特選身體按摩護理，優惠價由每位港幣1,260元起。優惠期由現在起至另行通知，適用於星期一至五，公眾假期除外。

米芝蓮餐廳明閣推出母親節盛宴套餐

以上乘食材如燕窩、花膠、鮑魚等入饌，製作多款滋味菜式包括花膠絲海參燴燕窩、酥炸釀鮮蟹蓋及明閣炸子雞。價錢為四位用3,888元或八位用7,688元，分別平均每位$972及$961。

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The Place 「鮮」氣十足自助餐

自助餐包括即開新鮮生蠔、冰鎮新鮮龍蝦、鱈場蟹蟹腳、阿根廷紅蝦刺身等。餐廳更另加入滋陰的鮑魚花膠蟲草花雞湯，以及為每位媽媽準備的日式刺身心型拼盤。

Alibi – Wine Dine Be Social 歐陸滋味

母親節四道菜歐陸滋味套餐 (午餐每位由388元起；晚餐每位由468元起)，多項自選美饌包括手捕帶子刺身片、即開時令生蠔、海鮮拼盤、和牛上後腰脊肉等，另可以優惠價每位198元選配兩小時無限供應氣泡酒、餐酒、果汁及汽水。

以時令鮮果及異國風味為靈感的鹹甜美點的Alibi母親節限定下午茶，兩位用價錢為498元，其中推介以黃金香料藏紅花入饌的鮮龍蝦炸丸子、手捕帶子刺身片、白桃意大利奶凍及茉莉花茶柚子乳酪慕斯蛋糕等，配以桃、柚子及西柚創作的飲品。以上價目均需另加一服務費，並以原價計算。

香港麗晶酒店麗晶軒

餐廳將於母親節推出六道菜午餐和八道菜晚餐菜單，除了主廚精心挑選的點心以外，午餐菜單的焦點包括魚肚海螺繡球菇燉湯、黑松露蜜糖炒海鱸、黑椒谷飼牛肉脆籃，還有甜品焗芋頭西米布甸；搭配桂花茶的八道菜晚餐菜單則包括竹笙香瓜雲南火腿燉海螺、香脆蠔皇鮑魚蝦膠釀黑菇、無花果醬智利海鱸柳、鹹香蟹味菇炒鹿兒島和牛及壓軸佳餚燕窩生薑燉蛋白。 午宴每位$638、晚宴$1488。查詢及預訂可瀏覽官網。

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責任編輯：陳麗娜