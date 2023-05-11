【母親節】感激亡母將棄嬰秘密保守一輩子 蘭子：希望下世再做你的女兒

▲ 蘭子感激媽媽將非血緣母女的秘密保守一輩子。

親愛嘅媽咪︰

你好嘛？時間飛逝得實在太唔真實喇，到今日仍然唔覺得你係喺上年5月離世。每逢睇番你嘅相片，個心仍然會揦住痛。

每次去墳場嘅時候，當工作人員同我講︰「嚟探媽咪呀？」我就會回應︰「係呀，嚟探媽咪呀！」呢句說話，令我覺得我好似只係去醫院探你，令我覺得天地雖然相隔好遠，但係心連心嘅感覺卻係咁近。

媽咪，好多謝你喺我3個月大嘅時候，抱我返屋企用你所有嘅愛將我養大。你要守住呢個秘密應該好有壓力，係咪？喺你離世嘅幾個月前，你同身邊人講，係咪生我嗰位女士已經返嚟搵我？你驚我唔再理你。我以為你講呢啲說話，係因為你嘅腦退化幻覺，後來我去咗驗DNA，先知你同我無直接血緣關係，但係咁又點呢？你愛我比海更深，你畀我嘅幸福比天更高，如果唔係有你嘅用心栽培、保護同埋寵愛，相信唔會有今日咁樂觀同充滿愛嘅陳淑蘭。

我好好彩喺你臨走前能夠拖住你手，同你講︰「你係我永遠永遠最愛嘅媽咪，無任何人可以代替你嘅地位，你對我嘅養育之恩，我今世還唔盡，如果有來世，希望我仲可以繼續做你嘅女。」

多謝你偉大嘅母愛，令一個原本被遺棄嘅BB，能夠成為一顆你口中時時講嘅︰心肝、寶貝、夜明珠。

我永遠至愛嘅媽咪，母親節快樂！



原文刊於《晴報》，原題為媽媽守了一輩子的秘密