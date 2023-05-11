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【法言人】謝雪心爆馬明法庭難頂法庭戲　蔣祖曼多謝老公「教戲」

娛樂 13:39 2023/05/11

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心姐滇律師好有氣勢。

將於今、明兩晚播出最後兩集的《法言人》，昨晚（5月10日）一集講述大奸角TK（陳少邦飾）離奇身亡令金師爺（馬國明飾）成「頭號疑兇」兼被控謀殺，成全劇最大高潮位。另昨晚「四大名狀」之一的萬大狀（謝雪心飾）跟大雄（張頴康飾）的法庭對壘更是劇力萬鈞。

爆馬明日拍夜拍嗌投降：我情願認罪

現年71歲的心姐，在《法言人》中飾演名狀及開通慈母，庭上庭下極大反差，加上每句對白均咬字清晰，出場至今一直備受讚賞。

繼之前與羅蘭姐的法庭對質戲成焦點，這次心姐再顯功架，接連上演加起來長達3分半鐘的個人獨腳戲，其中一場更獨自一口氣說出長達2分鐘對白，當中包含大量專業名詞、案件名稱、案發經過及特定數字，全數難不到心姐之餘，心姐片尾的「五大巧合」論更是說得「戲」勢逼人，網民亦忍不住留言讚嘆：「心姐都幾好記性」、「謝雪心好嘢，有壓場犀利感」、「心姐真係成個大律師咁」。

心姐一口氣應付很多對白，仲要唔少係數字同專業名詞。

心姐做足功課

談到相關場口，心姐坦言台前幕後在拍攝場地拍足「幾日幾夜」，要應付海量對白的心姐，除了花大量時間背對白，全程更要高度集中，心姐受訪時笑言：「真係半句閒話都唔講得架。」

心姐透露自拍攝《降魔的》後，與馬明相處像「母子」一樣開心，心姐笑指由於結局篇法庭戲拍攝時間太長，馬明曾一度搞笑謂：「我情願認罪喇！」

她因有感自己從來沒演過大狀，於開劇前專誠找來法律界好友帶她到法院聽審，心姐說：「我記得嗰日8點半到場，9點鐘入去聽審，我有特登留意啲大狀嘅一舉一動，佢哋周不時都會安慰吓人，唔係吓吓靠惡就得，呢方面嘅觀察都幫到我好多，加埋件大狀袍同假髮，一埋位就好入到戲。」

大雄求婚場口甜度滿瀉

另外向來予人硬朗的蔣祖曼，憑《法言人》的「少女心」翁官成功一洗過往固有形象，每逢劇集播出翁官與大雄的浪漫場口，Joman冧樣必定是焦點所在，網民亦直指結了婚的Joman魅力有增無減，冧樣甜度滿瀉，與法庭戲極大反差萌。

張頴康呢個「木獨樣求婚」都幾令人印象深刻。

蔣祖曼：我先生係畀幕後耽誤咗嘅演員

昨晚大雄向翁官求婚一幕，除了獲網民大讚浪漫滿分外，Joman的無敵冧樣再次引發熱討。

對於「冧樣」掀熱話，Joman歸功劇集拍檔張頴康及好劇本之餘，並笑言掀熱話絕對意料之外：「我自己都打咗個凸，今次想畀到大家唔同嘅感覺，所以對住阿康同媽咪嘅戲會花心思啲，等大家感受吓蔣祖曼嘅少女心。其實我冇乜練習過啲冧樣，但我睇番自己過馬路嘅笑容，我都唔知自己有呢啲樣。」

甜度真係滿瀉晒。

Joman又笑言老公是其演戲最大幕後功臣：「我老公啲戲好我好多，我平時睇劇本諗唔明會問佢，可能因為佢做幕後，好多時佢會比我睇得更全面，所以我成日都話我先生係畀幕後耽誤咗嘅演員。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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