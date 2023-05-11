【母親節市道】餐飲酒店市況回暖仍遜疫前　成本漲逾2成難全轉嫁市民

▲ 餐飲酒店業界指市況回暖但仍遜疫，成本上漲逾2成惟難全轉嫁市民。（曾耀輝攝）

本港即將迎來社會復常後首個母親節，有酒樓負責人認為，市民消費氣氛未完全恢復，預期客量雖較疫情期間好，但難與疫情前持平，即使營運成本加幅逾2成，售價只加5%，未敢全部轉嫁於消費者。節日期間酒店房價雖有超過一成升幅，但港人外遊氣氛熾熱，業界料生意難追平疫情前水平。

聯邦酒樓集團旗下4間餐廳今年訂座率有7、8成，約1,200至1,400名客人，不過董事總經理譚兆成指出，市道雖然較去年好，但與疫情前、2018年仍有差距，最多回復4成生意，「以往母親節前一個周末氣氛已經好熾熱，今年喺正日嘅周末先旺啲」。

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他指出，全球經濟低迷及燃料費上升等，導致食材價格較疫前增加2至3成，不過餐廳售價只略加5%，擔心大幅加價「趕客」，更向茶市客人送贈晚市100元現金券，而套餐「龍蝦乳豬鮑魚全包宴」12位用4,788元起，價錢與2018年相若，但菜色多了一道「上湯/芝士焗龍蝦」。

酒店方面，在母親節周末期間入住，房價普遍較普通周末貴。位於旺角的康得思酒店高級客房2,970元一晚，下周末最平只需2,030元，本月最後一個周六（27日）入住房價進一步減至1,881元，跌幅近4成。

至於香港黃金海岸酒店最平的園景陽台房1,423元，與下周末價格相若，5月27日入往的房價稍貴約一成。而香港愉景灣酒店同期的山景房包早餐，索價1,847元，較下周末的1,726元漲幅少於一成，但比5月最後一個周末貴逾兩成。

不過康得思酒店指，旗下部分餐廳雖然訂座率達九成，於周六（13日）更需設兩輪以應付需求，但受到外遊氣氛熾烈影響，加上市場競爭激烈，預訂情況與過去相若，未有顯著反彈。在消費券及社會復常的誘因下，雖然有利帶動市場消費，但估計不少市民會外遊慶祝，因此酒店的生意暫仍稍遜於疫情前水平。

至於本地零售業表現則十分強勁。本月初政府統計處公布數據，指本港3月零售銷售按年升40.9%，今年首季零售銷售按年升2成4。3月多個類別的銷貨價值倍增，當中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物上升1.65倍，鞋類、有關製品及其他衣物配件升1.87倍。

周大福指，自今年一月與內地通關以來，加上香港逐步放寛社交距離措施，零售活動出現初步復甦跡象，店鋪人流有所增加。今年1至3月，香港及澳門店舖的人流按年增加約四成，主因是來自內地旅客有所增加。

隨著高鐵香港段恢復跨省長途列車，預期將帶動更多偏遠地區的旅客到訪香港，加上四月發放予香港市民的消費券，將進一步有助刺激零售活動和人流。

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記者：陳麗娜