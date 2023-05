新人版《小魚仙》全新演繹迪士尼經典金曲　入場前6大備忘

迪士尼繼真人版《美女與野獸》(Beauty and the Beast)、《阿拉丁》(Aladdin)後,再將經典動畫《小魚仙》(The Little Mermaid)拍成真人版。

電影由擅長拍攝歌舞片的洛馬素 (Rob Marshall) 執導,勢必將《小魚仙》重新打造成為一如其代表作《芝加哥》(Chicago)、《魔法保姆》(Mary Poppins Returns) 的超級娛樂鉅製,以全新手法呈現一段前所未見的幻海奇緣。

1.奇幻海底世界

電影請來《哈利波特》系列 (Harry Porter) 金像視覺特技指導,以頂尖特技重現《小魚仙》一幕幕經典大場面。

加上金像班底的攝影指導、美術指導、服裝指導和化裝指導,合力塑造美麗繽紛的海底世界。

2.經典金曲全新演繹

《小魚仙》動畫版的多首經典金曲,包括「Part of Your World」、「Under the Sea」、「Poor Unfortunate Souls」、「Kiss the Girl」,深入民心人人識唱。

今次再現大銀幕,經典金曲全新演繹,既可勾起美好回憶又別具新意,新舊歌迷各有所得。

3.喜劇紅星演霸氣女巫

真人版還有最搶鏡的大奸角,請來金像提名喜劇女星瑪莉莎麥卡菲 (Melissa McCarthy) 飾演惡毒可怕又搞笑的女巫Ursula。

瑪莉莎麥卡菲的女巫造型霸氣十足入型入格,在預告片初登場的幾下笑聲已震懾全場。

4.紅星聲演3大配角

電影還請來百老匯熱門音樂劇《咸美頓》(Hamilton)東尼獎男星戴維德迪斯(Daveed Diggs)聲演沙巴信(Sebastian)、金球獎首名華裔影后奧卡菲娜(Awkwafina)聲演海鷗史卡圖(Scuttle),以及《奇蹟男孩》(Wonder)少年男星雅各川伯尼(Jacob Tremblay)聲演小胖(Flounder),3大配角全程落力搞笑,即場爆肚加料,為電影更添喜感。

5.全新星光陣容

星光演員陣容別具新鮮感,既有格林美獎提名人氣歌手兼演員荷爾貝莉(Halle Bailey)演小魚仙艾莉奧(Ariel),還有演技派金像男星查維亞巴頓 (Javier Bardem) 飾演國王謝登(King Triton),以及《貝拉400哩的約定》(A Dog’s Way Home)靚仔男星祖納候堅(Jonah Hauer-King)演艾力王子 (Eric)。

6.兩大金像級音樂大師合作

電影以音樂為主打,再度由當年憑動畫版《小魚仙》贏得奧斯卡最佳配樂及最佳歌曲大獎的金像音樂大師艾倫曼堅(Alan Menken)親自操刀,繼《美女與野獸》和《阿拉丁》真人版後再度譜寫動人樂章。

擔任監製的《魔海奇緣》(Moana)、《奇幻魔法屋》(Encanto)金像提名音樂人林曼紐米蘭達 (Lin-Manuel Miranda) 更與艾倫曼堅合作,創作3首全新歌曲。