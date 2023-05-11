【勵志人生】出身清貧15歲打工養家賺學費　由洗碗工變新聞主播逆轉人生

▲ 一名出身清貧的男子15歲打工養家，由洗碗工變新聞主播逆轉人生。

縱然命運不由人，但靠著自身努力或許可以改變。內地一名出身清貧的男子，15歲就打工養家，他發奮自學9年，經歷過坎坷的日子後，最終由洗碗工變成新聞主播，他的經歷絕對勵志。

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經歷校園欺凌輟學

綜合內地傳媒報道，現年約23歲的劉黎明來自江蘇徐州，小時候家境清貧，他由爺爺嫲嫲辛苦湊大，父母則在外地打工，生活不如意，更欠下了一大筆債項。由於家境不好，他會撿拾廢品變賣，同學的書包裡都是作業、零食，他的書包裡卻是膠樽。

因為家貧，他求學時遭受同學欺凌，有同學對他說「那有瓶子，你快去撿」，就是要嘲笑他。他記得有一次中午在飯堂吃飯，他跟平一樣拿出兩個饅頭加一份鹹菜，突然有同學把他的饅頭搶去，當著飯堂的人說「劉黎明，你家裡是不是貧困戶？我從來沒見你吃過肉，也從來沒見你吃過菜」、「你可真窮，你們家窮到什麼地步？」

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自學考入大學成主播

劉黎明沒上完高中就輟學打工，為了養家，又為了遠離校園欺凌，15歲做過洗碗工，一個月賺幾百塊錢，又做過搬磚、裝修工。他17歲開始一邊打工一邊自學，一年多後考入大學播音主持專業。

他現在老家成為電視台的新聞主播，採訪、寫作、報新聞外，也宣傳家鄉的特產和非物質文化遺產。近兩年來，他到鄉下地方採訪時，看到村裡的老人幾乎沒拍過照片，於是開始免費為老人拍照，非常熱心。

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責任編輯︰王明芳