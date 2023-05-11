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【KO偏頭痛】本港近百萬人患偏頭痛　醫生拆解少吃3類食物助紓痛

醫生診症室 17:20 2023/05/11

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本港近百萬人患偏頭痛，醫生指出少吃3類食物有助紓緩痛楚。

近100萬港人患偏頭痛，據中大醫院腦神經科專科醫生區頴芝表示，本港偏頭痛患病率約12.5%，發病年齡中位數為25歲。要預防偏頭痛，台灣家醫科醫師李思賢就指出，可在日常生活中避開3類食物，或有助紓緩偏頭痛。

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據Facebook專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」，台灣家醫科醫師李思賢指出，偏頭痛並不好受，相較於「緊縮型頭痛」或「叢發型頭痛」來說，偏頭痛是很難治療的。

李思賢表示，偏頭痛不一定是「單側」，也可能是「雙側」。偏頭痛有時會有合併「前兆（Aura）」發生，有可能是「看到幻覺」或是「聽到聲音」，偏頭痛也常常合併噁心嘔吐、頭部搏動性跳動感。常常會因為一個「壓力事件」或是「環境刺激」而引發。

偏頭痛成因依然眾說紛紜，其可能性原因如下：

  • 血流動力不順導致，與年紀和心血管有關
  • 神經傳遞物質不平衡，常合併其他症狀
  • 電解質不平衡，藉由喝水加些鹽巴和多吃蔬菜能改善
  • 腦外傷、腦內傷，從病史可以得知
  • 腫瘤，機率少但是需要排除
  • 消化道問題，藉由腦腸軸引發
  • 喝太多咖啡，咖啡因也會觸發

李思賢指出，偏頭痛患者可注意一下症狀前期，就是在偏頭痛發作前會經歷的一些症狀，例如渴望吃甜食、憂鬱、躁動無力等。偏頭痛也跟遺傳非常有關係。

李思賢表示，臨床上常常見到有偏頭痛患者，一天吃5、6顆止痛藥，可能暫時會緩解頭痛，但藥效過後往往捲土重來。以下是幾個可能有效紓緩偏頭痛的方法：

  • 1. 避開牛奶（乳製品）
  • 2. 避開全穀類、茄科
  • 3. 補充鎂（每日600mg）
  • 4. 補充CoQ10（每日200mg）
  • 5. 水中加入鹽巴、電解質

從經絡的角度來看，李思賢表示可從身體其他地方治療偏頭痛。李思賢指出，我們走到頭頂的經絡種共有5條，包含「督脈」、「膀胱經」、「膽經」、「三焦經」、「胃經」，所以我們可以藉由近端或是遠端取穴，以達到緩解頭痛的療效。而除了上述的穴道之外，「率谷」、「懸顱」、「合谷」、「足臨泣」也是常常拿來止偏頭痛的止痛穴道。

文章獲Facebook專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」授權轉載報道。

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責任編輯：羅嘉欣

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