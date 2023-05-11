【中西醫協作】內地中醫專家「師徒制」授新冠重症住院治療　年內探索腫瘤及腦病科協作模式

▲ 內地中醫專家「師徒制」授新冠重症住院治療，年內探索腫瘤及腦病科協作模式。（陳永康攝）

醫管局去年推出「大灣區中醫訪問學者交流計劃」，邀請3名內地中醫專家陸續抵港交流。醫管局表示，內地中醫師去年11月起首次以「師帶徒」形式，為5名本地中醫師提供新冠重症病人的住院臨床培訓。

醫院管理局總行政經理（中醫）黃巧雲表示，「師帶徒」模式，已擴展至呼吸科，並於5間醫院培訓共30名病人。局方會邀請更多中醫專家來港，並於年內探索腫瘤及腦病科的中西醫協作。

最新影片推介

最新抵港的廣東省中醫院大科主任鄒旭，於去年3月曾以「中央政府援港抗疫中醫專家組」赴港，鄒旭亦是廣東省名中醫、以及廣東省中醫院重症醫學科大科主任。至於呼吸道及熱病專家謝東平、以及重症專家吳廣平，則於去年年底抵港。

醫管局表示，來港中醫師以「師帶徒」形式，為30名本地中醫師作培訓，包括新冠重症住院治療、以及呼吸科治療等，並首次於靈實醫院作試點，推行協作治療；亦會探索腫瘤科、腦病科、骨關節科以及針灸科的協作模式。

黃巧雲表示，內地中醫專家會帶3-5個中醫師進行高階培訓，包括臨床工作會議、查房以及專家會診等。過程中會為本地中醫師進行考核，希望可以裁培本地中西醫協作的骨幹人才。

黃續指，計劃至今進展順利，目前抵港的3名內地中醫專家於本港逗留一年，至於是否延長留港需視乎專家的日程。她續指，於「專家庫」下會有更多專家抵港，沒有設計劃的時限。

內地中醫專家鄒旭表示，香港中醫全科做得非常之好，內地專科做得比較好，形容兩者是各有優勢，今次以學習態度來港。

另一名專家謝東平就表示，內地醫學訓練需同時學中醫及西醫，因為今次來港可發揮「橋樑」及「黏合劑」作用。他指，雖然以往本地中醫師未接觸到住院治療，但很快上手，形容他們進步明顯。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋