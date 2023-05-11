【尊子漫畫】日後難容諷刺內容？　麥美娟：虛心接納不同意見不實內容須澄清

▲ 民青局局長麥美娟。（資料圖片）

《尊子漫畫》周日起停刊，民政及青年事務局局長麥美娟今日被問到是否日後都容不下諷刺性內容時稱，不評論個別機構或人士所作的決定，作為政府，會虛心接納不同的意見。

不過對於一些不實的言論或與事實不符的事，我們必須予以澄清。這是我們要讓市民清楚知道事實的真相。

尊子漫畫日前一篇有關政府委任「三會」委員原則的作品，遭民青局點名批評，指內容無視事實，混淆視聽，並帶有歧視成份。

自去年10月起，至少6個政府部門先後點名批評《尊子漫畫》，其他部門包括警務處、勞工及福利局、文化體育及旅遊局、政務司司長辦公室和保安局。

明報工會：遺憾無奈 冀尊重言論自由

另外，明報職工協會發聲明表示遺憾及無奈，感激尊子多年來為《明報》付出的心血，強調多元社會應該包容不同聲音，希望各界尊重言論自由。

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責任編輯：林曉君