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【稅務上訴】公院醫生休息日工作獲償毋須徵稅　稅局申終院上訴許可獲批    

社會 14:34 2023/05/11

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公院醫生休息日工作獲償毋須徵稅，稅局申終院上訴許可獲批 &nbsp; &nbsp;

終審法院早前裁定公院醫生休息日及法定假期候召可獲補假或補水，立法會醫學界前議員梁家騮獲賠償約170萬元，早前質疑稅務局將賠償額納入薪俸稅計算中，於高院提出上訴獲勝，稅局提出上訴被駁回，早前向上訴庭申請上訴許可至終院，上訴庭今(11日)頒下判詞，指有關議題涉重大及廣泛重要性，並具爭辯之處，故批准上訴許可至終院。

 提出上訴許可終院的為香港稅務局局長，涉及議題為當僱員因休息及工作日應僱主要求提供服務後獲償，有關收入是否應根據《稅務條例》第8條，應視作從任何僱員工作所得的收入。上訴庭認為議題涉重大及廣泛重要性，以及具爭辯之處，遂批准申請。

上訴庭早前於判詞指出，梁所獲之補償金因其失去休息日及法定假期，這點並不爭議。醫管局與梁亦沒有就「候召」達成任何協議，所涉補償金亦經法庭頒令判決，並非因僱傭合約機制下而衍生，而是因其休息日及法定假期被剝奪而獲得，故此不應被徵稅，維持原判。

資料顯示，時為公立醫院醫生的梁家騮，與另外兩名醫生就超時工作補償案提出訴訟，案件最終於2009年由終審法院作出判決，裁定醫生不獲超時工作補償，但就休息日及法定假期候召，即使候召而未有召回工作，亦列獲補假或補水一整天。法庭並就賠償方案定下計算方式，最終梁家騮獲賠償約170萬元。

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記者：林育慧

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