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【貪污舞弊】亞洲金融司機涉收賄判授訂單予車房　被判囚4個月

社會 14:59 2023/05/11

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（資料圖片）

一名投資公司前僱員串謀2名車房東主收賄，判授公司車輛維修訂單予該車房，早前被廉政公署落案起訴，今日（11日）在東區裁判法院被判囚4個月。

62歲被告馮郭傑，是亞洲金融集團（控股）有限公司前一般助理兼司機，案情指2018年1月至2020年10月期間，亞洲金融在被告推薦下，向綜合汽車公司判授約40份車輛維修訂單，並支付維修費共約36萬元。

綜合汽車東主及前東主應被告要求誇大相關維修費，並把誇大了的部份交予被告作回佣，涉款至少1.2萬元。

亞洲金融不容許被告索取或接受任何利益，作為把車輛維修訂單判給綜合汽車的報酬。若亞洲金融知道上述維修費屬虛假，則不會支付有關費用。

被告早前被裁定一項串謀使代理人接受利益罪名成立，違反《防止賄賂條例》。裁判官何慧嫻判刑時表示，貪污影響商業社會運作，屬嚴重罪行，須判處監禁式刑罰。裁判官早前已頒令被告須向亞洲金融歸還1.2萬元，即涉案賄款金額。

綜合汽車唯一東主葉沛欽及前東主葉添亦因涉案而被廉署起訴。二人早前承認貪污控罪，同判處社會服務令。

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記者：陳梓蔚

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