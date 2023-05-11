【愛護動物】老鼠膠板或誤傷其他動物　葛珮帆夥郭秀雲促分階段停用

▲ 葛珮帆、郭秀雲、麥劍祺及出席的動保人士建議政府提出分三階段逐步禁止使用「老鼠膠板」。

香港的鼠患日趨嚴重，從中區到新界各區都常見鼠蹤。老鼠在餐館、街市、住宅區的樓梯及垃圾站等地點四周出沒，以附近的各種廚餘及垃圾果腹。特區政府積極推動防治鼠患工作，並已取得初步成效，據政府數據，去年下半年食環署在全港捕獲活鼠的數目約為27,000多隻，較前年同期的18,000多隻增加約50%。

現時使用「老鼠膠板」是香港政府防治鼠患的工具之一，然而使用「老鼠膠板」是一種殘酷和不人道的有害生物控制方法，更可能傷害到非目標動物。民建聯立法會議員葛珮帆表示，由於「老鼠膠板」價格低廉，因此廣泛地使用在庫房、儲藏室、批發進出口貨倉甚至是裝運前的集裝箱內，不少市民亦會自行購買使用，惟他們在未有正確的指引下使用，或造成衞生問題，更可能對小孩或是家養動物造成潛在的風險。

葛珮帆指出，「老鼠膠板」會讓動物緩慢、痛苦地以極不人道的方式死去，使用這類誘捕工具是十分殘忍的做法。被黏住的動物通常會經歷數小時甚至數日的痛苦，才會死於飢餓或失血過多，更有些動物甚至為了脫身，而撕破自己的皮膚或是咬斷被黏住的部位，使動物遭受不必要的痛苦。她表示將去信立法會食物及環境衞生委員會，要求加入議程討論上述問題及建議。

郭秀雲亦指，使用「老鼠膠板」可能傷害到非目標動物，例如對鳥類、家庭寵物等造成嚴重傷害，對於寵物、野生動物以及處理這些陷阱的人來說，在衞生及健康方面都存在潛在危險。同時，更有調查顯示，以「老鼠膠板」清除鼠類，反而造成大量「食物和碎屑」被留下，導致吸引更多老鼠進入該地區。

香港動物法律及保護協會創辦人麥劍祺表示，鑒於「老鼠膠板」是殘忍的防治鼠患工具，且有機會威脅到其他野生動物、寵物的安全，很多海外發達國家如挪威、荷蘭、德國、英國、冰島、愛爾蘭、新西蘭甚至澳大利亞和美國的部分地區都已立法禁止持有及使用「老鼠膠板」。

《海峰環保教育》創辦人樂伯特提到使用「老鼠膠板」時通常會配合毒餌，有可能毒害其他鳥類或寵物，同時，如其他動物捕食黏在膠板上的動物時，或會被身上的黏膠造成食道阻塞，危害動物的安全。他亦指出有研究顯示，長時間在同一地點使用「老鼠膠板」，會被老鼠辨識，成效亦會隨時間下降。

他們建議政府提出分三階段逐步禁止使用「老鼠膠板」：

階段1. 於2023年年底，所有政府部門停止購買用於開放空間的「老鼠膠板」。2023年年底開始，政府部門只可在建築物內部設置老鼠膠板（此處定義之「建築物」是指具有全封閉屋頂、四面墻身、可關閉的門窗且並無任何開放路徑或野生動物可以進入的磚墻結構）。並且，政府部門不會在任何對野生動物構成風險的地區使用「老鼠膠板」。（此處定義之「野生動物」指《野生動物保護條例》第170章列明的動物。）

公眾如使用「老鼠膠板」，最多只可設置24小時，之後就必須拆除並更換。放置「老鼠膠板」的市民，須至少每24小時檢查一次陷阱的狀態，並移除成功誘捕鼠類的陷阱。設置「老鼠膠板」的市民有責任人道地殺滅陷阱捕獲的鼠類及處理其屍體。 階段2. 於2025年年底，所有政府部門將停用此類會造成濫殺無辜的「老鼠膠板」。不允許於商業場所和開放空間使用「老鼠膠板」，只可在私人住宅或場所使用，且每個陷阱的使用期限不可超過24小時。人道地撲殺陷阱捕獲的鼠類及處理其屍體是陷阱設置者的責任。 階段3. 於2027年年底，全面禁止使用和持有任何種類的「老鼠膠板」。任何人使用「老鼠膠板」捕捉鼠類或野生動物都將構成違法行為。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9