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【珍惜生命】汀九橋男子跳橋尋短　當場證實不治

社會 15:51 2023/05/11

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汀九橋男子跳橋尋短，當場證實不治。

有人於汀九橋跳橋尋短。警方今日（11日）下午1時29分接報，指一輛貨車沿汀九橋往屯門方向行駛，期間司機突然將車停於路邊落車企圖跳橋自殺，車上跟車工人大驚報警求助，

警方接報到場，期間司機突然躍下墮入海中。消防船接報到場搜索，在海面尋回跳橋男子，隨即救回岸上，惟經檢驗後證實已當場不治，遺體其後運返岸上，由仵工移送殮房。警方正向跟車工人了解事發經過及事主跳橋尋短見原因。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：黃傑偉

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