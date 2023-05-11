【珍惜生命】汀九橋男子跳橋尋短 當場證實不治
社會 15:51 2023/05/11
有人於汀九橋跳橋尋短。警方今日（11日）下午1時29分接報，指一輛貨車沿汀九橋往屯門方向行駛，期間司機突然將車停於路邊落車企圖跳橋自殺，車上跟車工人大驚報警求助，
警方接報到場，期間司機突然躍下墮入海中。消防船接報到場搜索，在海面尋回跳橋男子，隨即救回岸上，惟經檢驗後證實已當場不治，遺體其後運返岸上，由仵工移送殮房。警方正向跟車工人了解事發經過及事主跳橋尋短見原因。
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
利民會： 3512 2626
HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：黃傑偉