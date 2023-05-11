【女嬰命案】稱女嬰不適替其驅邪治療　父母認虐兒囚4個半月及3個月

▲ 稱女嬰不適替其驅邪治療，父母認虐兒囚4個半月及3個月。（資料圖片）

14個月大女嬰於2022年被發現倒斃於錦田一村屋內，其父母警誡下稱曾以橄欖油替女嬰驅邪，以及試圖向女嬰吹氣使其復活。女嬰父母原被控1項謀殺罪，及後被改控虐兒罪，早前於粉嶺裁判法院承認控罪，今（11日）分別被判囚4個半月及3個月。裁判官判刑時指，本案屬家庭悲劇，兩名被告事發前有能力照顧女兒，惟不幸地因精神病及受錯誤宗教影響下犯案。

馬來西亞籍男被告（33歲）及中國籍女被告（32歲），均報稱無業，早前承認1項對所看管兒童虐待或忽略罪。

代表律師求情時指，精神科及感化等報告顯示，兩名被告毋須住院治療，亦毋須接受感化監管，報告認為兩人可自行跟進精神科治療。

代表律師指，本案實屬悲劇，兩名被告均愛錫女兒，女兒的喪生對他們均造成巨大打擊，望法庭判刑時考慮男被告已遭還押335天，女被告則還押271天。

裁判官判刑時指，同意本案屬家庭悲劇，兩名被告在事發前有能力照顧女兒，惟不幸地因精神病及於錯誤宗教影響下犯下本案。

裁判官續指，未有證據顯示兩名被告行為使其女兒死亡，本案控罪針對兩人未有在女兒不適後帶她到醫院，亦因男被告的精神病影響，以及女被告對男被告的信任，而作祈禱及驅鬼治療。

裁判官指，兩名被告現已失去女兒，受到重大懲罰，又指兩人原被控謀殺罪及還押已久，考慮到兩人獲教會及家庭支持，男被告接受治療後已情況穩定，遂判男被告監禁4個半月，女被告監禁3個月。女被告在判刑時向裁判官稱多謝。

案情指，兩被告已婚及育有14個月大女嬰，一家居於八鄉錦田水頭村某單位。男被告於2022年間，曾因情緒不穩留院，出院後與妻子一同失聯，妻子父母遂到水頭村單位查看，惟他們按下門鈴後屋內便關燈，父母遂報警求助。兩被告其後被發現全裸躺在雜物房地上，女嬰則被於尿片裏，當場證實死亡。

男被告警誡下保持緘默，女被告警誡下稱「我無做過任何傷害BB嘅嘢，我只係幫佢驅咗鬼，想令佢復活」。女被告稱與男被告於6月1日凌晨時分，認為女嬰被邪靈附身，遂替女嬰驅邪至下午2時，其間曾替女嬰塗抹橄欖油。兩人最終發現女嬰無反應，遂向女嬰吹氣及碰其手腳令她復活。驗屍報告顯示女嬰的頸部有逾10處擦傷，背部有屍斑，估計已死去1至3天，死因未明。

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記者：梁錦麟