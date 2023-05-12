【遺愛人間】4歲男童腦出血猝逝 父母忍痛捐贈兒子器官救6人︰能二次延續生命

孩子都是父母的心肝寶貝，不過，為了讓兒子遺愛人間，以另一種形式延續生命，內地一對夫婦，忍痛將他們剛死去的兒子的器官，包括肝臟、腎臟及眼角膜等全數捐贈出去，救活了6名患者，兩人接受訪問時的一番話，更令人感動又鼻酸，

這樣做為的就是能二次延續生命，同時也能救別人，能留點想念。

綜合內地傳媒報道，江蘇淮安市近4歲男童朱軍本月5日於幼稚園放學回家後，突然告訴媽媽頭暈及頭痛，更撒嬌要媽媽抱抱，惟朱母抱起兒子時，他開始不停嘔吐，她立即打電話急召丈夫返家。朱父回到家中，發現兒子昏迷不醒，緊急將他送院搶救，惟醫生經電腦斷層掃描檢查後，指朱軍病情嚴重，建議轉往淮安市第一人民醫院。

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轉院後搶救返魂乏術

朱軍當日下午轉送到淮安市第一人民醫院，並送到神經外科緊急做手術，惟手術後一直昏迷，直至6日早上，朱軍出現高血糖、血壓偏低等各種高危症狀，醫生會診後表示已返魂乏術。

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朱氏夫婦傷心欲絕，但仍理智主動要求捐贈兒子的器官。事隔兩天就完成了朱軍的捐獻手術，朱軍的一對肝臟、腎臟及眼角膜被移植到了6名患者身上。

遺愛人間且延續生命

朱氏夫婦接受媒體訪問時指，捐贈兒子的器官，是希望孩子可以用另一種方式繼續活著，朱父說︰「把他的器官全部拿掉，誰都不願意，這樣做為的就是能二次延續生命，讓他的器官移到另一個人身上，同時也能救別人，能留點想念，通過時間，來減少我們的痛。」

他們異口同聲表示，孩子來到他們家庭雖然只有短短46個月，但從他開始學爬，到牙牙學語叫爸媽，都為一家帶來很多歡樂︰

我們不會忘記兒子，他永遠是家庭一員。

夫婦特別希望接受了兒子捐贈的人，在往後的日子珍惜生命，替他們的兒子多看看這個美好的世界。

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