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【搭車優惠】本周末港鐵半價日　港鐵將加密班次至2.3至6.4分鐘一班車

社會 16:05 2023/05/11

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本周末港鐵半價日，港鐵將加密班次至2.3至6.4分鐘一班車。（港鐵提供）

港鐵公司宣布，將於本周末（13日及14日）再度推出「感謝日」，車費全日半價。港鐵指，於「感謝日」期間，會加強列車服務，兩天合共增加660班列車，方便乘客出行。

乘客於「感謝日」期間使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，或以二維碼乘搭重鐵網絡車程，均可享車費半價優惠。

有鑑於本周日（14日）為母親節，港鐵會於傍晚時段增加東鐵綫、屯馬綫、東涌綫、觀塘綫、荃灣綫、港島綫、迪士尼綫及南港島綫的列車班次至約2.3至6.4分鐘一班車，方便乘客外出。

半價優惠包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程。半價優惠亦可與轉乘、特惠站以及全月通連接車程75折優惠同時使用。

港鐵公司香港客運服務總監楊美珍表示：「為感謝乘客對港鐵的支持， 我們特別推出『感謝日』，適逢母親節週末，我們希望半價車費優惠加上更頻密的列車班次，可方便市民大眾同慶母親節，渡過溫馨愉快的兩天。」

八條港鐵綫包括港島綫、南港島綫、荃灣綫、觀塘綫、屯馬綫、東鐵綫、東涌綫及迪士尼綫，將於周六及周日大部分時段行走較平時周末更頻密的班次，兩日合共增加660班車。同時，輕鐵亦會行駛更多雙卡車輛以增加載客量。

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責任編輯：陳麗娜

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